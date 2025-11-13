この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日本テレビのドラマ『いいこと悪いこと』第5話放送後に行われた考察ライブ配信で、ドラマ考察系YouTuberのトケルさんが「博士は森先生で7人目確定！服で判明した」と題し、物語のキーパーソンについて独自の見解を展開した。今回の動画では、視聴者から寄せられた多数のコメントや自らの考察を交えつつ、「カノンの担任の先生がキングたちのグループの7人目であるという証拠」を深堀りしている。



トケルさんは「校長室に入ってきたカノンの担任の先生、あの服装はオープニング映像に出てくる7人目と同じ」と注目。さらに、「7人組の7人目も大人のはず。服が同じように見えます。ということは7人目がカノンの担任の先生であることは間違いなさそう」と力強く断定した。



一方で、森先生＝博士説については「先生がちょんまげと掲示板でやり取りしていた博士っていう話もあったんですが、博士である可能性が高そうなんですが、博士はみんなは自分のことを忘れていると言っていた。じゃあ博士は同じクラスにはいなかった人なのか」という新たな仮説も提示。「キングのクラスには森君という人がいない。卒業アルバムには森君という名前もなく、もしかしたら結婚や転校で苗字が変わった可能性も」とストーリー裏の人間模様にも迫った。



また、視聴者とのコメントのやり取りを紹介し「考察犯が気になっている薬物絡みの動機や、いじめの復讐が事件の核心かどうか」と多角的な視点を共有。「いじめの復讐が動機ならあんなに人数殺すだろうか」と本質への疑問も投げかけた。



動画の終盤では「いろんな考察が出るのが楽しい。僕が言ってることが必ず正解というわけではないので、コメントでどんどん意見を共有してほしい」と呼びかけるとともに、「今後もサブチャンネルでも動画を出していきたい」と配信への意気込みを語りライブ配信を締めくくった。