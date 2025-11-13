【ねこ漫画】自販機から猫が出てきた!?液体になっても猫はかわいい！「絶対猫じゃないと思う」とツッコみどころ満載【作者に訊く】
いつの頃からか、猫の特徴を表す言葉として使われるようになったフレーズ「猫は液体」。その体のやわらかさでどんなところにも滑り込む姿はまさしく液体のようだが、文字通り「液体の猫」が存在したら――!?
林場琉賀(@hayashiba8848)さんの創作漫画「自販機で水を買ったら猫が出てきた話」は、女の子が自動販売機でペットボトルを買ったら、その中身が液体状の猫だったというところからはじまるシリーズ作品だ。やわらかいを通り越して不定形に体を変化させるその姿に、友人からは「絶対猫じゃないと思うんだけど」とツッコまれる謎だらけの「水猫」。けれど、主人公の女の子は「猫だよ〜」と喜び、不思議な猫を飼い始めてからの日常を描いている。
■自販機から出てきた水猫!?ふにゃっと愛らしい奇想の世界
本作「自販機で水を買ったら猫が出てきた」のアイデアについて、作者の林場琉賀さんは「きっかけは『猫は液体』という言葉でした」と語る。もともと比喩として使われるこの表現に対し、「じゃあ本当に液体な猫がこの世に存在していたらおもしろいのではないか？」という発想から生まれたのが、水猫シリーズの原点だという。作中に登場する水猫ちゃんについても、「猫なのか液体なのかは、あえて定めていません」と明かしており、不思議だけどどこか親しみやすいキャラクターとして描かれている。
水猫ちゃんのデザインは、林場さんの猫好きな一面から生まれたそうで、「もともと、顔がぷくぷくで毛玉みたいな、足の短い猫が好きなんです」と語る。その好みが影響し、「気づけば、自分の描く猫は餅のようなフォルムが多くなっていました」と話す林場さん。実際にマンチカンを参考にしており、短い足と丸みを帯びた体つきが水猫ちゃんの愛らしさを際立たせている。さらに、「液体の一面も持たせたかったので、伸びる描写を入れています」と工夫を明かし、「表面張力など、水で見られる現象を調べて参考にしました」と創作過程を振り返る。2021年に制作した漫画「恐怖？呪いのマスコット人形」で登場したマスコット猫の雰囲気も、水猫ちゃんに受け継がれているという。
本作で林場さんが特に意識したのは、キャラクターデザインの対比だったという。「水猫はキュルキュルした猫顔ではない分、飼い主の女の子の方でかわいさをしっかり描こうと思いました」と語る。異なるかわいさが響き合う、あたたかくも不思議な世界を、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：林場琉賀(@hayashiba8848)
