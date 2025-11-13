【Numbers to know】Digiday編（11/6〜11/12）：マーケターの8割が AI エージェント導入へ ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（11月6日（木）〜11月12日（水））注目した数字をご紹介します。
30％
広告主、2026年にオープンWeb投資を30％削減へ調査会社フォレスターは、ゼロクリック検索とAI Overviewsの普及により、2026年には広告主がオープンWeb上のパブリッシャーへのディスプレイ投資を最大30％削減する可能性が高いと予測した。広告費はCTVやペイドソーシャル、リテールメディアへと再配分され、パブリッシャーは読者体験の価値向上を迫られる構図だという（digiday.jp）。
1万ドル
ポピー・フラワーズ、AI導入でエージェンシー費削減ウェディングフラワー企業のポピー・フラワーズは、「クロード（Claude）」や「ナノ・バナナ（Nano Banana）」などの生成AIツールを活用し、ブランドコンテンツ制作と分析を自動化。これにより、月1万ドル（約154万円）のエージェンシーコストを削減した。AIによる制作効率化が、中小企業の広告運用を根本から変えつつあることを示している（digiday.jp）。
81％