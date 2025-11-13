8日、プロダクションレーベル『seju』が女優の今森茉耶（19）との契約を解除したと発表した。

《この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました。》

上記が同事務所のHPに発表された文言だ。

今森は現在放送中のテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴウジュウジャー』（テレビ朝日系）に出演中だった。

「契約解除が発表された日の翌日は同ドラマの第37話の放送日でした。前回の予告では今森さんは登場していましたが、9日の放送は今森さんの出演シーンはもちろん全カット。不自然さを感じる強引な編集で存在が消されていましたね……。

制作側に飲酒問題についていつ伝えられたかは定かではありませんが、あの編集からして放送直前に知らされたのでしょうね」（スポーツ紙記者）

今森は週刊文春によって別の“不祥事”も報じられている。

「9月に今森さんとゴウジュウジャーに“スーツアクター”として出演している男性との不倫疑惑を週刊文春が報じています。スーツアクターは変身後の“中の人”で、アクションを担当する役者です。来年公開予定だった戦隊モノの映画への出演を松坂桃李さんが拒否したと『女性セブン』が報じていますが、今回の不倫疑惑報道が影響したのではないかとも言われおり、関係者に多大な迷惑をかけたのは間違いないですね……」（前出・芸能記者）

だが、不倫疑惑報道後の今森の“行動”に、関係者からは「反省していないのでは？」という声もあがっているという。

「不倫疑惑報道のタイミングで、今森さんの謝罪の場が設けられたんです。でも約束の時間になっても謝罪の場に彼女は現れなかった」（テレビ局関係者）

30分経っても姿を見せなかった今森。

「それでスタッフたちは今森さんの楽屋をわざわざ訪ねて、そこで謝罪があったとか。19歳の子だからその場に行くのが急に怖くなったのかもしれないと思っていました。ですが、その後、現場でキャピキャピしている姿を見ると、“ホントに反省してるの？”と……。スタッフもキャストもその姿に怒っていましたよ」（前出・テレビ局関係者）

そんななか、ドラマ制作スタッフの間では飲酒発覚についてこんな話が囁かれていて――。

「今森さんは事務所に内緒で“ラウンジ”で働いていたとか。ラウンジは18歳から勤務はできるのですが、お酒を提供する店がほとんどですからね……。これが決定打となって、事務所は彼女の飲酒を“黒”と判断したのかもしれませんね」（ドラマ制作スタッフ）

元所属事務所に問い合わせたところ、

「個人のプライバシーに関わりますので、申し訳ございませんがご回答を控えさせていただきます。」

と否定しなかった。

子どもの憧れである戦隊ヒロインにしては、私生活が奔放すぎたようだ――。