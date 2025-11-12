東京都・港区のビル地下にある会員制バーから、スタイル抜群の男たちが次々と姿を現す。赤西仁（41）、小栗旬（42）、山田孝之（42）ら、界隈で「赤西軍団」と称される普段から仲の良いメンバーだ。時刻は深夜2時ごろ、店の出口付近でしばし談笑する一団は、周囲にオーラを放っていた--。

【写真を見る】〈赤西軍団の一部が集結〉SNSで話題になった山田孝之の「とんでもないヒゲ」、小栗旬、三浦翔平らと同行した「最年少女性」とダイアン・津田

ハロウィン当日の10月31日の夜、有明駅からほど近い会場であるイベントが行われていた。芸能関係者が語る。

「フジテレビの動画配信サービス・FODで有料配信された『NO GOOD TV "HALLOWEEN" FES』というイベントです。赤西さんと錦戸亮さん（41）がコラボする動画を主にアップしているYouTubeチャンネル『NO GOOD TV』が主催しており、2人と仲のいい俳優など豪華メンバーが出演していました」

同イベントには赤西・錦戸に加え、前出の山田・小栗のほかにも、三浦翔平（37）やフジテレビアナウンサーの伊藤利尋氏（53）も参加。さらにダイアン・津田篤宏（49）やヒコロヒー（36）、狩野英孝（43）など、売れっ子芸人らも参加していた。

「ハロウィンイベントということで、当日は観客も含めて全員がコスプレをして参加。赤西さんは五条悟（漫画『呪術廻戦』のキャラクター）に、山田さんは映画監督・宮崎駿さんに扮装するなどして、会場はとても盛り上がっていました」（同前）

19時に開始したイベントは22時に終了。しかし出演者らにとっての「ハロウィンナイト」は、ここからが本番だったのかもしれない。

関係者口から出てきた一団はそれぞれ送迎車やタクシーに乗り、港区内にある地下の会員制バーに移動。23時前に入店した面々が次に姿を現したのは、日付が変わった深夜2時頃のことだった。一団の目撃者が語る。

「赤西さんを筆頭に、同世代の芸能関係者が集った飲み仲間らは界隈で『赤西軍団』と呼ばれていますが、今回はイベントの共演者だった津田さん、ヒコロヒーさんも一緒でした。メンバーがスムーズに地下の会員制バーに入っていくなか、津田さんだけは入る前に周囲を見渡して、念入りにチェックするようなそぶりをしていましたね。

メンバーは店の出入り口で少しの間談笑したのち解散していましたが、マスクなどで顔を隠すそぶりはなく、みんな抜群のスタイルでした。山田さんはSNSでも話題になった『とんでもないヒゲ』で驚きましたが（笑）。メンバーの中で唯一の女性で最年少のヒコロヒーさんが、『赤西軍団』の面々と楽しそうに打ち解けていたのも印象的でした」

深夜の港区でオーラを放っていた面々。それぞれの今後の活躍に期待したい。