この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて、りゅう先生が「AI時代、人は“情報”ではなく“人”を信じる。人々のSNS離脱が示す新しい信頼構造が、まさにマーケティングの本質を捉えている。」と題した動画を公開し、AIとSNSをめぐる世代別の利用傾向や、急速に拡大するAI生成コンテンツが消費者心理やマーケティングの本質にどのような変化をもたらしているかについて熱く語った。



冒頭から、「AIを使っている人が増えたから、SNSのリラックスさが爆増」と切り出し、AIコンテンツの急増による“AI疲れ”が若年層を中心にSNS離れを引き起こしている現状に警鐘を鳴らすりゅう先生。実際、16～24歳のユーザーは「SNSの主戦場だったZ世代が、真っ先にAI疲れフェーズに入ってきているんじゃないか」と分析し、リアルな体験やオフライン志向に価値観がシフトしている点を挙げた。一方、35歳以上の中高年層では「AIツールを効率的に活用」しつつSNSの利用が堅調であり、50代以上のユーザーも「SNSを人生のアップデート装置」として積極的に活用していると解説。



さらにグローバルな視点でも、「アジアはAIコンテンツ疲労からリアル体験への回帰傾向が顕著だ」と述べる一方、アメリカは依然として「SNS利用時間が増加傾向」と国や文化による違いも強調。「結局、AI生成情報への不信感や信頼度の低下は、どの国でも共通した現象だが、その度合いは環境や世代で違う」とまとめた。



続けて、AI時代の“信頼の本質”についても持論を展開。「2024年からは、正確さより“誰が言ったか”で信じられる時代」と断言し、「AIのコンテンツが溢れかえった今、本当に大事なのは“その人の生き様”や“ストーリー”」「AI生成情報って人間発信よりも15～20％信頼度が低い」と、独自データも示しながら“人間性”や“歴史”が信頼の軸に戻りつつある現象を指摘した。



また、「なぜAI疲れが起きているのか」についても、「生成ノイズ（似たようなものばかりで飽きる）、注意ノイズ（短縮動画の氾濫）、意図ノイズ（売り込みが透ける）」という3つの“ノイズ”を分かりやすく解説。「AIは“コピペで使う時代”から“自分の物語や本音を肉付けする時代”に突入した」との見解を示す。



では、発信者やマーケターはこの時代をどう生き抜くべきか。りゅう先生は「証拠よりも痕跡を残す」「情報発信は2階建て、3階建て構造にして深い関係性・共感・リアル体験を重視する段階へ進む」と具体的な戦略をアドバイス。「ビハインド投稿」で“AI修正の過程”を公開したり、「ポリシー投稿」でAIに対する自分の考えをはっきり打ち出す、さらに「AIと自分を比較する投稿」も信頼確立に有効だと提案した。



動画の締めくくりでは「ただ単純にAIで調べてコピペする時代は終わった。AI時代は“誰が言ったか”で選ばれる。そこに自分のストーリーや哲学を加えてこそ本当の反応が得られる」と強調。