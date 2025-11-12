【B1第10節 見どころ】前節連敗の滋賀はホームで一戦必勝…富永vs金丸の3Pシューター対決が実現

第9節終了時点で白星先行の滋賀【(C)B.LEAGUE】

11月12日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第10節が開催される。昨シーズンの滋賀レイクスは8勝51敗と大いに苦しんだ。しかし今シーズンは15試合を終えた時点で早くも8勝を挙げて確かな成長を見せている。中断期間前ラストのホームゲームとなる今節は、ファイティングイーグルス名古屋を迎えて9勝目を狙う。





前節の滋賀は敵地でレバンガ北海道に連敗。GAME1は95－83、GAME2では108－99で敗れ、相手の攻撃を封じきれなかった。2試合を通じてリバウンド数でも下回ったため、今節はディフェンス面の修正が必要不可欠となる。前節のFE名古屋はホームで越谷アルファーズと星を分け合った。初戦は相手を69点に抑えて勝利したが、翌日は64-82とやり返されて3連勝はならず。それでも、GAME2では初の先発出場を果たした平松克樹が自己最多の11得点をマークする収穫もあった。ディフェンスから主導権を握りたい滋賀は、並里成とショーン・オマラを勢いに乗せないことが重要。FE名古屋の中心を担う2人は、かつて滋賀でプレーした経歴の持ち主。チームのオフェンスを引っ張る游艾竽、ザック・オーガストが守備でも勝利へ導けるか。宇都宮陸に加え、須藤タイレル拓も戦線離脱を強いられたFE名古屋は、並里を支えるバックアップガードに期待。11月7日に加入が発表されたマーク・バートンは、前節の2試合で少ないプレータイムながらも計13得点をマーク。今節も攻守においてアグレッシブなプレーを見せて流れを引き寄せたい。

リーグを代表するシューターの富永と金丸【(C)B.LEAGUE】

4連勝で東地区3位につけるレバンガ北海道は、ホームで佐賀バルーナーズと対戦。引き続き高いオフェンス力を発揮して連勝キープなるか。この一戦の見どころは、リーグを代表する3Pシューター対決だ。得点ランキングで日本人トップに立つ富永啓生は、前節の第2戦で7本の3Pシュート成功を含む25得点でキャリアハイを更新。一方、佐賀が誇るシューター、金丸晃輔の3Pシュート成功率は脅威の52.8パーセント。北海きたえーるを沸かせる撃ち合いに期待が高まる。



前節に2試合連続で20分以上出場した土屋【(C)B.LEAGUE】

CNAアリーナ☆あきたでは、秋田ノーザンハピネッツが横浜ビー・コルセアーズを迎え撃つ。スタートダッシュを切れなかった秋田は現在2勝13敗と苦戦が続く。負傷者も相次いている状況だが、総力戦でリーグ戦中断前最後のホームゲームで今後につながる勝利をもぎ取りたい。前節の試合でプレータイムを伸ばした土屋アリスター時生にはチームの起爆剤となる働きに期待。第8節から選手登録された相原アレクサンダー学にも、持ち味の身体能力を生かしたハードワークで活力を与えてほしい。



前節の三遠ネオフェニックスは、浜松アリーナで琉球ゴールデンキングスと1勝1敗の戦いを繰り広げた。今節は豊橋市総合体育館に移り、西地区首位の長崎ヴェルカと顔を合わせる。イヒョンジュン、 スタンリー・ジョンソン、馬場雄大など身長2メートル前後のウイング陣をそろえる長崎に対し、どのような守備を仕掛けて勝機を見出すか。吉井裕鷹はもちろんのこと、197センチの湧川颯斗やスコアラーのデイビッド・ヌワバもディフェンスでの貢献が重要になりそうだ。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ戦第10節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。千葉ジェッツを支えるジョン・ムーニーとディー・ジェイ・ホグが節目の得点記録に近づいているほか、琉球ゴールデンキングスの岸本隆一は、富樫勇樹（千葉J）、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）、辻直人（群馬クレインサンダーズ）に次ぐ史上4人目となる3Pシュート1000回成功が射程圏内に。また、アルバルク東京のキャプテンを務めるザック・バランスキーは、過去8人が達成している500試合出場にリーチをかけている。



■B1第10節試合日程

・レバンガ北海道 vs 佐賀バルーナーズ（＠北海きたえーる）

11月12日（水）19時05分～

・仙台89ERS vs アルティーリ千葉（＠ゼビオアリーナ仙台）

11月12日（水）19時05分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠CNAアリーナ☆あきた）

11月12日（水）19時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 茨城ロボッツ（＠オープンハウスアリーナ太田）

11月12日（水）19時05分～

・越谷アルファーズ vs 千葉ジェッツ（＠越谷市立総合体育館）

11月12日（水）19時05分～

・アルバルク東京 vs 宇都宮ブレックス（＠TOYOTA ARENA TOKYO）

11月12日（水）19時05分～

・川崎ブレイブサンダース vs サンロッカーズ渋谷（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）

11月12日（水）19時05分～

・富山グラウジーズ vs 島根スサノオマジック（＠黒部市総合体育センター）

11月12日（水）19時05分～

・三遠ネオフェニックス vs 長崎ヴェルカ（＠豊橋市総合体育館）

11月12日（水）19時05分～

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 京都ハンナリーズ（＠IGアリーナ）

11月12日（水）19時05分～

・滋賀レイクス vs ファイティングイーグルス名古屋（＠滋賀ダイハツアリーナ）

11月12日（水）19時05分～

・大阪エヴェッサ vs 琉球ゴールデンキングス（＠大浜だいしんアリーナ）

11月12日（水）19時05分～

・広島ドラゴンフライズ vs シーホース三河（＠広島サンプラザホール）

11月12日（水）19時05分～

