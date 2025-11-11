立憲民主党の蓮舫参院議員が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、中国語での抗議文を掲載した。



【写真】簡体字での抗議文を掲載＝蓮舫氏のX

「外交には礼節が必要です。」と前置き。「他国の首脳への不当な発言は、信頼を損なう行為です。互いの敬意を忘れず、品格ある外交を取り戻すべきだと考えます。」と日本語で記述した。



その後に「对贵国总领事针对我国内阁总理大臣的极为不当言论表示强烈抗议。」と中国の簡体字で記述。「貴国総領事によるわが国の首相に対する極めて不適切な発言に対し、強く抗議いたします。」とつづった。



「総領事」の具体的な名前や「不適切な発言」の内容は記述していない。ただ、今月8日に中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事がＸに書き込んだ「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」というコメント（すでに削除済み）に対するものとみられる。薛剣氏は、高市早苗首相が台湾有事について集団的自衛権の行使対象となる「存立危機事態になり得る」と答弁したことに反応し、「汚い首を斬ってやる」とコメントしていた。



