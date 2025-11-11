お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が１１日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」で、コンビニエンスストアのローソンにクレームを入れた。

塙は「これははっきり言います。僕はＣＭやってるわけじゃないんで。これは消費者の意見です。ローソンにちょっとクレームです」と切り出した。

塙はローソンでコーヒーを購入したのだが、「まずコーヒーカップを自分で取ります。で、Ｍ（サイズ）を飲みたかったんです。で、Ｍの（置いてある）ところから取りました。Ｌって書いてあるんです」。

塙は自分が間違えて「Ｌ、買っちゃった」と思い、セルフレジでＬサイズの料金を支払ったという。「今度、その容器に（コーヒーを）入れました。ドドドドドドッ、あふれちゃったんですよ。で、よく見たら、ローソンの（Ｌ）」

つまりローソンのＬの文字がＭサイズのカップにも書かれていたというわけ。「ローソンカフェとかローソンってフルで書いてあればいいのに、Ｌって書いてあんだよ。一文字で。で、その下にちっちゃい文字で『Ｍサイズ』って書いてあったの。これ絶対間違えるよね！ もう間違えないけど、あれダメだよね」と納得がいかない様子だった。