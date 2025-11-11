まさか100均にも売ってるなんて！爪が折れる元凶…アレを簡単に開けられるバズり便利グッズ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ダブルリングオープナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長5.9cm

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4968583250037

ダブルリングに鍵やチャームをつけたいけど、開くのに爪が傷んでしまう…という悩みはあるあるですよね。自爪が傷んだり、ネイルチップなどをしていると外れてしまうなんてトラブルもあるので、できれば避けたい作業です。

そんな悩みを解決してくれるのが、キャンドゥで購入したこちらの商品！

その名も『ダブルリングオープナー』です。実はセリアでも以前販売されていたのを見かけた商品なのですが、キャンドゥでも発見！

お値段は110円（税込）です。

力いらずで作業ラクラク！一度使えば手放せなくなるスグレモノ

使い方は簡単で、尖った部分をダブルリングの合わせ目に差し込んでリング部分を広げるだけ！このままの状態で、ダブルリングにチャームやカギを通していけば作業完了です。

また『ダブルリングオープナー』の先端は、ダブルリングに引っ掛けられるように曲がっているので、このように挟んでおけば簡単に合わせ目を広げておくことができますよ！

今回はキャンドゥで購入した『ダブルリングオープナー』をご紹介しました。爪を傷つけないだけでなく、力を必要としないのでたくさん量産するハンドメイド好きさんにもおすすめ。

ひとつ持っていると何かと活躍してくれるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。