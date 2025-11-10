【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月17日〜11月23日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では不要な縁を手放していくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
コツコツ頑張ることの大切さを実感していきます。いつもより頑張って自分の気持ちもコントロールしていくでしょう。仕事や公の場では、得意なことや慣れていることをしっかりと固めていきます。それに関しては周囲もスター的に見てくれているでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
身辺整理をしていくようです。叶わない相手との恋愛や自分の足を引っ張るような人との関係は、手放していきます。クリアになったら周りの人にそれをアピールしましょう。シングルの方は、悩みをズルズル引きずるタイプの人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の思いよりもあなたを怒らせないことを重視しています。
｜時期｜
11月18日 短気になる ／ 11月21日 殻に閉じこもる
｜ラッキーアイテム｜
田園風景
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞