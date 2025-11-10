吉田麻也、GLAYのTAKUROさんとの会食に感激！「グロリアスの使い方が最高」などと話題に

かつて日本代表のキャプテンを務めた吉田麻也。

日本歴代3位となる通算126試合に出場した37歳のレジェンドは、現在MLSのLAギャラクシーでプレーしている。

山根視来も所属するギャラクシーは、昨シーズン10年ぶりの全米制覇を達成した。ただ、ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ今シーズンは、西地区15チーム中14位と低迷し、プレーオフに進むことはできずに今年の戦いを終えた。

そうしたなか、吉田とロスで活躍する日本人セレブリティとの交流が話題になっている。

吉田は「1996年、初めて自分で買ったCDがGLAYのBELOVEDだった。29年後、長崎出身の吉田が、北海道出身のTAKUROさんを囲んでLAで肉を食す。グロリアス！」とのメッセージと写真をInstagramに投稿。

吉田の隣に座っていたのは、日本を代表するロックバンド「GLAY」のリーダーでギタリストのTAKUROさん（TAKUROさんの妻である岩堀せりさんの姿も）。

当時7歳だった吉田が初めて購入したCDは、「GLAY」のBELOVEDだったそう。GLAY初のドラマ主題歌にもなったBELOVEDは、80万枚以上のヒットを記録。

それからおよそ30年後にアメリカで一緒に過ごしていることに感慨深い思いだったようだ。

中学時代はサッカー部だったというTAKUROさんも現在はロス在住だそう。

この投稿には「グロリアスの使い方が最高です」「うぉーー！！豪快すぎるショット」「GLAYオタのサッカー好きの自分としてはたまらん写真です」などのコメントが寄せられていた。「グロリアス」は「BELOVED」と同じ1996年にリリースされたGLAYの楽曲名でもある。