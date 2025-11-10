【ラブブ】アルファベットシリーズが10日15時に再入荷！クリスマス前に届くよ

中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」をゲットするチャンス！

2025年11月10日15時0分から、人気アイテム「THE MONSTERS PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント」（1ピース・1815円）が、公式オンラインストアで再販売されます。

今月中に届く可能性大

最遅発送は11月30日となっています。

8月29日に発売されたシリーズで、このシリーズのラブブには、それぞれお気に入りのアルファベットがあるそうです。自分の名前のイニシャルやローマ字表記をそろえたいというファンのコレクター心をくすぐられますね。サイズは約6×5×10.5cmです。

ブラインド形式の商品で、「A-M」を含む商品と、「N-Z」を含む商品があります。「アソートボックス」（重複なしの14ピース入り）の価格は各2万5410円です。

「A-M」のセットにはAからMまでの13のアルファベットに加え、「？」のラブブが含まれます。また、1／168の確率でシークレットの「ハート」のラブブが入ります。

「N-Z」のセットにはNからZまでの13のアルファベットに加え、「＆」のラブブが含まれます。また、1／168の確率でシークレットの「！」のラブブが入ります。

ラブブのぬいぐるみ商品は国内直営店でも取り扱いがありますが、事前抽選による入店整理券の配布タイミングで販売しています。また、整理券配布時に入荷があるわけではありません。

ラブブが欲しい人はこの機会をお見逃しなく。

＜参考＞

POP MART JAPANオンラインストア「THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント（A-M）」

POP MART JAPANオンラインストア「THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズ ぬいぐるみペンダント（N-Z）」

（C）POP MART ＆ How2work Limited & Kasing Lung.

（C）POP MART. All rights reserved.

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）