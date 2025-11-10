ＷｅｌｂｙはＳ高カイ気配、グループ会社がＮＴＴドコモ子会社と業務提携

Ｗｅｌｂｙ<4438.T>が急伸し、現在はストップ高カイ気配となっている。同社はきょう、グループ会社のＷｅｌｂｙヘルスケアソリューションズ（ＷＨＳ）とＮＴＴドコモ子会社のミナカラ（東京都渋谷区）が、ＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レコード）を活用したオンライン診療支援及び服薬支援領域で業務提携したと発表。これが株価を刺激したようだ。



この提携では、ミナカラのオンライン診療支援・服薬指導プラットフォームを、ＷＨＳが展開する保険者・企業向けの受診勧奨・重症化予防サービスと連携。両社は健保組合などの保険者向けの重症化予防施策の強化プログラムとして、オンライン上での医療アクセスからオンライン服薬指導・調剤薬の宅配での受け取りまでを一貫してサポートする新たな仕組みを共同で推進するとしている。



