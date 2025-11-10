セルタvsバルセロナ スタメン発表
[11.9 ラ・リーガ第12節](バライドス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[セルタ]
先発
GK 13 アンドレイ・ラドゥ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 12 マヌ・フェルナンデス
DF 20 マルコス・アロンソ
MF 3 オスカル・ミンゲサ
MF 5 セルヒオ・カレイラ
MF 6 イライクス・モリバ
MF 22 ウーゴ・ソテロ
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 9 フェラン・ジュグラ
FW 18 パブロ・デュラン
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 4 ジョセフ・アイドゥー
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 29 ヨエル・ラゴ
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 11 フランコ・セルビ
MF 14 ダミアン・ロドリゲス
MF 16 ミゲル・ローマン
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 15 ブライアン・サラゴサ
FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 7 フェラン・トーレス
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります