【セシール】縁起モチーフが可愛い♡新年限定ブラジャー＆ルームウェア

新しい年を、心も体もふんわり温かく迎えたい。そんな気持ちに寄り添う「セシール」のお年賀特集が今年も登場しました。縁起の良いモチーフをあしらった「お年賀ショーツ」や「ソフトブラ」をはじめ、だるま刺繍のパジャマ、ウマ柄のスリッパなど、全7アイテムがラインアップ。ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な人への“幸せギフト”にもぴったりです♪

セシールの「お年賀特集」で福を呼び込んで♡

縁起モチーフをデザインに取り入れた「お年賀特集」が、昨年よりさらにパワーアップ。2025年の干支・ウマをはじめ、だるまやふくろうなど“幸せ”を象徴するアイテムが揃いました。

注目は、「新年の幸せを願う」ソフトブラ（ノンワイヤー・フルカップ）。S～3Lサイズで展開され、カラーはレッド（ウマ）、ベージュ（だるま）、セットA（だるま）の3種類。

ぐーんと伸びる綿混素材が心地よく、締めつけ感のないやさしい着け心地が魅力です。500セット限定で、ショーツとセットのオリジナル巾着入りなのも嬉しいポイント♡

「アップリケセット」や「お年賀パジャマ」にも注目

幸運を呼ぶアップリケを自由に貼れる「新年の幸せを願う アップリケ3点セット」（1,639円）は、ウマ・だるま・フクロウなどをモチーフにした可愛いデザイン。

アイロン接着もシール貼りもOKで、好きな場所にアレンジ可能です♪

さらに、「だるま刺繍のふかふかシャツパジャマ」（5,489円～）は、綿100％のガーゼ素材を使用。赤の身生地にだるま刺繍を施した開運デザインで、寒い夜もぬくもりを届けます。

「願いを込めたもこもこボアのブランケット」（3,289円）も軽くてふわふわ♡スナップボタン付きでケープ風にも使える便利アイテムです。

ギフトにもぴったりな“開運アイテム”が勢ぞろい

「開運招福ソックス・色柄違い2足組」（1,639円）は、10種類の縁起モチーフが散りばめられた新年らしいデザイン。パイル仕様でふかふかの履き心地が魅力です。

また、「何事もウマくいくルームスリッパ」（1,639円）は、干支にちなんだウマ柄入り。ブラウン・ボルドーの2色展開で、すべり止め付きの安心設計。フローリングでも快適に過ごせる、お年始の1足としておすすめです。

新しい年に“幸せをまとう”セシールのブラジャー＆雑貨で心ほっこり♡

身に着けるだけで運気が上がりそうな、セシールの「お年賀特集」。

やわらかな素材と縁起モチーフのデザインが、見た目にも気分にも幸せを届けてくれます。年末年始の贈り物や、自分への“福招きアイテム”としてもぴったり。

新しい一年を笑顔で迎える準備を、セシールのあたたかいアイテムと一緒に始めてみませんか？♡