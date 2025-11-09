コレなんだかわかる？12色が1つにギュッ！コンパクトすぎて驚いた100均文具

今回ご紹介するのはダイソーで購入した絵の具。画材道具はかさばるイメージがありますが、こちらは12色入りなのにコンパクト！出先に持っていくのに便利なコンパクトサイズで、旅先の思い出作りにもピッタリです。110円（税込）とお安く、発色も◎。実際に絵を描いてみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：持ち運べる絵の具（12色セット）

価格：￥110（税込）

セット内容：あか／しろ／きいろ／みどり／あお／くろ／うすだいだい／ももいろ／みずいろ／だいだいいろ／きみどり／ちゃいろ

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480649382

旅先で絵を描くのにぴったり！ダイソーで見つけたコンパクトサイズの絵の具

ダイソーの図画工作系グッズ売り場で、コンパクトサイズのアイテムを発見！その名も『持ち運べる絵の具（12色セット）』です。

まるでコスメのようなサイズ感ですが、12色もの絵の具がセットになっているんです。

このように二段になっていて…。

広げるとこんな感じ。あか、しろ、きいろ、みどり、あお、くろのパレットと、うすだいだい、ももいろ、みずいろ、だいだいいろ、きみどり、ちゃいろのパレットに分かれています。

混色だってお手の物！発色がいいダイソーの絵の具

少量のお水で溶いて、パレットに取りながら色を調整していきます。混色も、重ねることももちろんできるので、表現の幅がググっと広がります。

発色もキレイで趣味で絵を描く程度であれば十分！

旅先で食べたものの絵をサクッと描きたいというときにはもちろん、コンパクトサイズなので、絵をたまに描きたいけど家にあまり収納場所がないという方にもおすすめです。

チューブタイプの絵の具よりも圧倒的に片付けが簡単。絵を描くハードルが下がってくれるスグレモノでした。

今回はダイソーで購入した『持ち運べる絵の具（12色セット）』をご紹介しました。使い勝手がよく、発色も◎な商品なので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。