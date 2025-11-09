この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された「【ゲームいける！】高性能な8.8インチタブレット『Headwolf Titan 1』は、大注目の1台ですよね！いよいよレビューします」で、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、話題のゲーミングタブレット「Headwolf Titan 1」について徹底レビューした。



冒頭で「ゲーミングモデルということなんですが、額縁が細くてかっこいいですよね」と注目ポイントを語った戸田氏。8.8インチというコンパクトな筐体ながら、ディスプレイの細ベゼルや2.5Kの高解像度（2560×1600）、144Hzのリフレッシュレート、「画質いいですね。しかも明るさ500ニットということで上々ですよね」と、“格安タブレット系”では珍しいハイスペックぶりをアピールした。



また、重量336gという持ちやすさにも着目。「やっぱり軽いので、持ち続けてゲームをしたりウェブを見たりしても疲労感少ないと思います」と語り、電車内などでも重宝しそうだとレビューした。



性能面では、Dimensity 8300チップ搭載でシングルコア1361、マルチコア4041のGeekbenchスコアをマーク。「中の上ぐらいの性能は出てますので、一般的なゲームは十分できるかなと思います」と一定の納得感を述べている。メモリは実質最大24GB、ストレージも256GBとかなり余裕あり。「テキパキ快適に使えます」とし、GPU性能も“十分”と合格点の評価を下した。



「画面の色合いがめっちゃ綺麗ですよね。いいと思います」と実機プレイの印象も良好。スピーカー音質やWi-Fi6/Bluetooth5.4対応、4G LTE対応でサブ機ニーズも充足。「最近LINEも2代目のデバイス使いやすくなったので、LINEのサブ機にするのもいいのではないでしょうか」と活用例の提案もあった。



一方、「個人的には指紋センサーが欲しかったな」とマイナスポイントも指摘。しかし、「このクラス、8インチクラスってiPadはミニしかないですよね。ゲームをしたいとなるとiPadでちょっと高いとなると非常にいい選択肢かな」と、価格面のコスパを明確に推した。



気になる採点は「僕の点数評価78点です」とし、「4万円切ってきたら、85点ぐらいつくかなと思いますね」と価格次第でさらに評価アップとコメント。



最後に「非常にでも良い製品、今でも買いだと思います。ライバルと見比べた上で判断してください」と動画を締め、「8.8インチってなかなか魅力的なタブレットですよね」と視聴者に購入の後押しをした。