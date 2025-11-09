7名が犠牲となった「三毛別ヒグマ事件」 史上最悪の獣害事件とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

北海道で起きた史上最悪の獣害事件

村中が恐怖に包まれた５日間

1915年、北海道苫前(とままえ)村三毛別(さんけべつ)の開拓集落で、未曾有のヒグマ襲撃事件が発生しました。のちに「三毛別ヒグマ事件」と呼ばれるこの出来事は、わずか数日の間に７人が死亡、３人が重傷という甚大な被害を出し、日本獣害史上最悪の事件として記録されました。

発端は12月9日、一頭の巨大なヒグマが民家に侵入し、家にいた女性と子どもを襲いました。さらにその翌日、葬儀で人が集まっていた別の家にも現れ、住人を次々と襲撃。このヒグマは体長約2.7m、体重340kg超。冬眠に入らず食料を求めていたとされ、非常に執念深く、何度も同じ地域に現れては襲撃を繰り返したといわれています。村は恐怖に包まれ、猟師や警官が総出で捜索するも、ヒグマの行動は予測不可能でした。

ようやく12月14日、元マタギ（猟師）の山本兵吉らが仕留め、事件は終息しました。この一連の出来事は、自然の脅威と人間の無力さをまざまざと見せつけた衝撃的な事件として語り継がれています。

現在では苫前町に「三毛別羆ひぐま事件復元地」が整備され、当時の状況を再現した資料や等身大模型が設置されており、亡くなった人々の記憶とともに、自然との向き合い方を問う場所となっています。

三毛別ヒグマ事件の経過

12月9日 最初の襲撃 巨大なヒグマが民家に侵入し、家にいた女性と子どもを襲う。 12月10日 葬儀中に再襲撃 葬儀で人が集まっていた別の家にも現れ、住人を次々と襲撃。 12月14日 仕留められる 元マタギ（猟師）の山本兵吉らが仕留め、事件は終息。

事件を起こしたヒグマの特徴と行動

当時の平家住宅と同じサイズの巨大グマは、当時、冬眠に入らず食料を求めていたとされています。普通のヒグマであれば人を避けて行動することが多いのですが、この巨大グマは執念深く、何度も同じ地域に現れては襲撃を繰り返しました。

