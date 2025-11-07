・フルヤ金属が続急騰、薄膜部門好調で電子部門２６年６月期業績予想を上方修正

・日産自が５日ぶり大幅反発、９月中間期最終赤字２２１９億円も再建進展を評価

・木徳神糧がＳ安、２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正も市場予想に届かず

・愛知鋼は逆行高で上値指向継続、好調トヨタ系列の高配当バリューで頭角現す

・ソフトバンクＧが急落、米ハイテク株安に加え傘下のアームも下げ止まらず日経平均押し下げる展開に

・日東紡がＳ高カイ気配、今期最終利益予想の大幅な上方修正をポジティブ視

・リクルートがマドを開けて続騰、米国での単価上昇寄与し今期業績予想を上方修正

・サイオスは地合い悪をものともせず急騰、今期業績増額修正と株主優待導入でＳ高

・グリーＨＤが急反発、７～９月期の損益黒字化を評価

・デルタフライがカイ気配切り上げ、「ＤＦＰ－１０９１７」の臨床試験の進捗状況を公表

・ＢＡＳＥはカイ気配で底値圏離脱の動き、今１２月期業績上方修正と初配当実施を好感



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS