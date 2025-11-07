グルーミー×初音ミクの限定リップ登場♡ドン・キホーテで手に入る日本限定コスメ

かわいさとポップカルチャーが融合した特別なコラボが登場です♡2025年11月7日（金）より、「ドン・キホーテ」一部店舗にて『グルーミー』×『初音ミク』の限定描き下ろしイラストを使用した日本限定リップクリームセットが順次販売開始。ファンにはたまらないキュートなデザインと香りのバリエーションで、冬のリップケアタイムがもっと楽しくなりそう♪

グルーミー×初音ミク コラボ限定リップが登場

Art by MORI CHACK © CFM

「グルーミー」と「初音ミク」の人気キャラクターがコラボした日本限定デザインのリップクリームセットが発売されます。

6種類の香り（ピュアサボン、アップル、ミント、ピーチ、オレンジ、レモン）がセットになっており、気分に合わせて香りをチョイス可能♡

価格は1,550円（税抜）。描き下ろしイラストをあしらったパッケージも特別感たっぷりです。

ドン・キホーテの一部店舗で順次販売

全国のドン・キホーテおよびMEGAドン・キホーテ、ソラドンキなど一部店舗にて順次販売。札幌狸小路、新宿、渋谷、銀座、秋葉原、梅田、天神本店など全国主要エリアで展開されます。

店舗によって販売開始日が異なる場合があるため、気になる方はお近くの店舗情報をチェックしてみてください。

ファン必見♡冬のギフトにもおすすめ

Art by MORI CHACK © CFM

キュートなデザインと選べる香りで、コレクションとして飾っても、友人へのプレゼントとしてもぴったり♪

グルーミーと初音ミクの世界観が融合したこのリップセットは、使うたびに気分が上がる限定アイテムです。

冬の乾燥対策も、推し活も同時に叶えてくれるコスメをぜひチェックしてみてください♡

限定デザインで冬のリップケアをもっと楽しく♪

『グルーミー』×『初音ミク』のリップクリームセットは、可愛さと実用性を兼ね備えた日本限定アイテム。

6種の香りが楽しめるセットで、気分に合わせてリップケアを楽しめます。全国のドン・キホーテ一部店舗でしか手に入らない特別なコラボを、この冬のマストバイとしてぜひチェックしてみてください♪