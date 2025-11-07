µªÊ¿Íü²Ö¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¤Ó¤·¤í¤Ï¡© ¥³¡¼¥Á¤Î¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥¨¥¯¤¬¿·¥«¥Ã¥×¥ë£²ÁÈ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ë
¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥¨¥¯ ¥³¡¼¥Á ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿·¥«¥Ã¥×¥ë£²ÁÈ¡ÊµªÊ¿Íü²Ö¡¦À¾»³¿¿¸êÁÈ¡¢±º¾¾ÀéÀ»¡¦ÅÄÂ¼ÆÆÉ§ÁÈ¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥¨¥¯¤¬¥«¥Ê¥À¤«¤éÍèÆü¡££²ÁÈ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÈà½÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
11·î£±¡Á£²Æü¤ÎÀ¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µªÊ¿Íü²Ö¡¦À¾»³¿¿¸êÁÈ
¡¼¡¼¤Þ¤º¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆµªÊ¿Íü²ÖÁª¼ê¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥¨¥¯¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥«¡ÊµªÊ¿Íü²Ö¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¤Þ¤À»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁá¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬Èà½÷¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÁÇ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥¸¥ï¡¼¥¯¤âÉ¨¤Î»È¤¤Êý¤â´°àú¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤¬°ìÈÖ¿´ÇÛ¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤É¤¦ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥´¡ÊÀ¾»³¿¿¸ê¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç³ê¤ëµ»½Ñ¤ò¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ»´ü´Ö¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ëÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç³ê¤ë¤Î¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¥«¤È¥·¥ó¥´¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º£Ç¯£²·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤ò°úÂà¤·¤¿±º¾¾ÀéÀ»Áª¼ê¤â¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ë½éÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¥µ¥È¡Ê±º¾¾ÀéÀ»¡Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²ô¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÈà½÷¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ï¼þ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀÂ®ÅÙ¤â¤¹¤´¤¯Áá¤¤¡£Èà½÷¤È¥¢¥Ä¡ÊÅÄÂ¼ÆÆÉ§¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤Í§¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥Ä¤Î¥¹¥±¡¼¥Èµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥µ¥È¤Ï¤È¤Æ¤âµ¡ÉÒ¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥È¤ä¥¹¥Ô¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹Ç½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¥¨¥Ã¥¸¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¸ÄÀ¤ä²ÄÇ½À¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤Þ¤ÀÌÏº÷Ãæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â·ëÀ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÉ¹¾å¤Ç¤Î¸ÄÀ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÈÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥«¤â¥Á¥µ¥È¤â¥·¥ó¥°¥ë½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È³ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤¬É¹¾å¤ÇËÂ¤°Êª¸ì¤Èå«¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ç¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¥Á¥µ¥È¤È¥¢¥Ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê±éµ»¤Ë¤Ï¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤òÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¾ð¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îå«¤ò±éµ»¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥«¤È¥·¥ó¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÄ¹Ç¯¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÀï¤¦¥¨¥ê¡¼¥È¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èà¤é¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®½ÏÅÙ¤È·Ý½ÑÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸À¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ó¥°¥ë·Ð¸³¤Î¶¯¤ß¤ò¤É¤¦È¯Å¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡Û
À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥¨¥¯¡Ê±¦¡Ë
¡¼¡¼µªÊ¿Áª¼ê¤¬À¾»³Áª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡£¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËÅØÎÏ²È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¸¦µæ¤·¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Í¤Ë³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà½÷¤¬¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÇ®¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¥¸¥ã¥ó¥×¤È·Ú¤ä¤«¤Ê³ê¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤ÏÉ¹¤Ë¿¼¤¯Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢É¨¤ò¿¼¤¯¶Ê¤²¤Æ°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤¬Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥«¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê³ê¤ê¤¬¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤¦È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Îý½¬µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç¤ÎÈà¤é¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡££´¿ÍÁ´°÷¤¬¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Û¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦´Ä¶¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¥·¥ó¥´¤Ï±Ñ¸ì¤¬Î®Äª¤Ç¡¢¥¢¥Ä¤È¥Á¥µ¥È¡¢¥ê¥«¤ÏÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï²÷Å¬¤Ê¸À¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼Â±é¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤äÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤¿»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÈà¤é¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Í¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤ÇÅØÎÏ²È¤Ê»ÑÀª¤Ç¥ê¥ó¥¯¤ËÍè¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Á¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½Èà¤é¤¬º£¸å¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú"¤Á¤¤¤¢¤Ä"¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤å«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡¼¡¼Èà¤é¤ÎÀ¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥ê¥«¤È¥·¥ó¥´¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÀ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¾¯¤·½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤«¤éÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÈà¤é¤ò¤¿¤À¤¿¤À¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤Ç¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤È¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î£²¤Ä¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥µ¥È¤È¥¢¥Ä¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Í§¾ð¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢³ê¤ë¤³¤È¤¬½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤À¤«¤éÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤³¤³¤Ç±éµ»¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼±º¾¾Áª¼ê¤ÈÅÄÂ¼Áª¼ê¤Ï¤È¤Æ¤âÃç¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢£µ·îÃæ½Ü¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç½é¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îå«¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯À³ÊÅª¤ÊÁêÀ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¿·¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥¢¥Ä¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤å«¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Úº£¸å¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê£²ÅÀ¤È¤Ï¡Û
¡¼¡¼Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¨¥Ã¥¸¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ°ì½ï¤Ë³ê¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤È¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤¹¤Ù¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¥¨¥Ã¥¸¤Î¼Á¤ä¥¿¡¼¥ó¡¢¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²þÁ±¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ç³ê¤ë¤³¤È¤Ë¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç²ñ¸å¤Î¥ì¥Ù¥ëÉ¾²Á¤ò»²¹Í¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î£²ÅÀ¤¬Èà¤é¤ÎÂç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²óÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Û¤Ü£´Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Ä¤Í¤Ë»ä¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æº£¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£É¹¤«¤éÄ¹¤é¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢º£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤¦º£¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤Ï¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ï¶¯¤¤¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï»ä¤«¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ñ¥¹¥«¥ë¡Ê¡¦¥Ç¥Ë¥¹¡¿¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬Íè¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÉ¬¤ºÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
