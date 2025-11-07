参政党が10月27日、「日本国国章損壊罪」の新設を盛り込んだ刑法改正案を参議院に提出した。改正案では日本を侮辱する目的で日本国旗を損壊した場合、「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科すとしている。

【写真】目のやり場に困る…参政党さや氏のセクシードレス姿

ちなみに、これまで外国国旗を損壊した場合の処罰規定はあったものの、日本国旗に関しての規定はなかった。

これを受けて10月31日に配信された報道番組『Abema Prime』（ABEMA）には、法案を提出した参政党の梅村みずほ議員が出演。「日本国国章損壊罪」について議論が交わされた。

カンニング竹山の持論に非難

「梅村氏は参政党が街頭演説をおこなった際にも、日の丸に大きくバツを付けたものを振っている人を多数見たと発言。それを見て涙を流して悲しんでいる市民の姿に、“これはもう、法律で制定しなくてはいけないっていう時代になってしまったんだな”と心情を話していました。それに対してMCのカンニング竹山さんが持論を展開しましたが、どうやらそれが大炎上しているようです」（スポーツ紙記者）

竹山は梅村議員の話に「日の丸にバツをつけてる人、実際いるわけで」「いるということは、参政党さんがこれを法律でダメって決めることが、この人たちにとっては侮辱されてると思うんじゃないですか？」「もう一方的に、あんたたち間違ってるよって押し付けるんですか？」などと反論した。

また、番組冒頭にも国旗損壊罪について「気持ちはわかる、気持ちはね。ただ、この国を、日の丸を嫌いな人もいて、好きな人もいて、いろんな考えの人がいて国家だと思うのよ」との発言もあり、ネット上では《日本が嫌いなら日本から出ていけよ》《嫌いだから傷つけていいは違うだろ》と竹山を非難する声が溢れていた。

「おそらく番組MCとしてあえての反論だったのでしょう。思わぬ炎上に竹山さんも焦ったようで、11月5日にはXを更新して《なんか炎上してますと聞いて見たら俺またSNSでめんどくさい事になっとるやんけ！》と驚きのポストをしていました。さらに《私、日章旗も君が代も国防も大事だと考えてる人間です》《ただし、国旗損壊罪制定はまだまだ議論しながら決めた方がよいと言う考え》などと真意を説明しています」（前出・スポーツ紙記者）

釈明ポストも火に油

《ネット記事やきりぬき動画で誤解された方もいらっしゃるようですが》とも綴ったが、しかしこの釈明ポストにも

《外国旗を損壊すると罰にされるのに、なんで日本の国旗を損壊することだけ許されるんですか？？それを許容するんですか？》

《全編見たけど、切り抜きとかじゃなくて本当にそう発言してるじゃん》

《職場でもカンニング竹山がっかりしたわーと言われてましたよ》

と批判の声があがっている。しかしその一方で、

《なんか、ちょっとでも気に食わない意見があったら正義を振りかざして攻撃する人が増えたよね》

《好き嫌いはそれぞれだから炎上することだってあるでしょ。いちいち相手にしなくていいと思う》

《なんかあったらすぐにネットで叩かれる。その内ネット番組もテレビみたいに面白くなくなるだろうな》

といった声も。

これまでも度々炎上してきたカンニング竹山。もはや炎上は慣れっこかも知れないが、早々に鎮火することを願うばかりだ。