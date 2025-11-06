お笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえ（46）が5日放送の日本テレビ系「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜後11・59）に出演。嫌いな先輩芸人を実名で告白した。

この日は「飲み会で3時間酔ったフリでやり過ごしている」を検証。飲み会にはたきうえのほか、モデルのみりちゃむこと大木美里亜、元AKB48の福留光帆、「カカロニ」栗谷、おじさんエキストラのヤタさんの5人が参加。そのうち、栗谷は他のメンバーにバレないようにシラフで参加し、この飲み会を元HKT48の村重杏奈やベッキーらスタジオメンバーが見守った。途中で、シラフの人間がいると知った状態でも、バレずにやり過ごせるのかという酒人狼に。さらに、もう1人、シラフの人間がいることも明かされた。

そんな中、スタッフから「嫌いな先輩を教えてください」と質問が。既にかなり飲酒している、たきうえは「こういうの言っても、番組側は責任取んねえじゃん。だから、こういうのあっても本気で言わなくてもいいと思う」としながらも、「同業者で嫌いなやついるけど、ダイアンの津田」といきなり実名を挙げた。

その理由は「嫌いな芸人の名前を叫ぶみたいなコーナーがあって、“ちゅうえいの相方”って叫んでたの、あいつ。別に俺、関係もねえし、急に。俺の名前出せば安牌だろう、みたいな感じで使ってんだろうね」と不快感を露わにした。