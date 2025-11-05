¥¥à¥¿¥¯¡õÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¡¦Cocomi¡Ê24¡Ë¤¬¥Ð¥ì¡¼¡ÈÅ·ºÍ¥ê¥Ù¥í¡É¤È¿¿·õ¸òºÝ¡ª¡ÔËÜ¿Í¤ÏÄ¾·â¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Õ
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤ÈÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡×½êÂ°¤Î¾®ÀîÃÒÂç¡Ê29¡Ë¤¬¿¿·õ¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¾®Àî¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÄ¾·â¤Ë¡¢¡Ö¡ÊCocomi¤È¤Ï¡ËÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®ÀîÃÒÂç¡£Cocomi¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»Ñ¤â¡Ä¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
Cocomi¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡þ¡þ¡þ
¡¡2001Ç¯5·î¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥ÉCocomi¡£2ºÐÇ¯²¼¤ÎËå¡¦Kōki¡¤¡Ê22¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿»ïµ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÊì¤ÎÀÅ¹á¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤òÀ¤³¦¤Çµ±¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¿´·ì¤òÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¸ì³Ø¤ä²»³Ú¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò»Ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï½÷À»ï¤òÃæ¿´¤ËÅÙ¡¹Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ëå¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¹ÈÇò¤Ç¤ÏÊìÌ¼¶¦±é¤â
¡¡Êì¤Î¾ðÇ®¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢2018Ç¯¡¢¤Þ¤ºËå¤ÎKōki¡¤¤¬¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ì¤«¤é»þ¤òÃÖ¤«¤º¤·¤ÆCocomi¤â¤Þ¤¿±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉãÊì¤ÈÆ±¤¸ÛØÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢Cocomi¤Ï²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¡¢2022Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ¹á¤È¤ÎÊìÌ¼¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡ÈÅ·ºÍ¥ê¥Ù¥í¡É¤È¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¸òºÝ¡£´ü´Ö¤Ï¡Ä¡×
¡¡°ìÊý¡¢º£µ¨¤«¤é¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾®Àî¤Ï¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È¥ê¥Ù¥í¾Þ¤ä¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¾Þ¤ò²¿ÅÙ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÅ·ºÍ¥ê¥Ù¥í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤âÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÆ±¤¸¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢ÀèÆüÊ¸½Õ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Îuka.¤È¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î²ÏËÌºÌ²À¤È¤ÎÆó¸Ô°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿郄¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â2¿Í¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Cocomi¤È¾®Àî¤Î¸òºÝ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£2¿Í¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤Ã¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï2Ç¯¤Û¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¾®Àî¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Îµ»öÇÛ¿®¸å¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³§¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î°ì¸À¤È¤«¤Ç¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë±Æ¶Á¤·¤Á¤ã¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊóÆ»¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡þ¡þ¡þ
¡¡11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×ÊÂ¤Ó¤Ë6Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Cocomi¤È¾®Àî¤Î¡Ö3Çñ4Æü¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È°¦¡×¤ÎÁ´ËÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤¹¤ë¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ郄¶¶Íõ¤ÎÆó¸Ô°¦¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì©²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®Àî¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÄ¾·â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤È¤Ï¡©