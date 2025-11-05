ハローキティ×サーティワンコラボはどれを買う？　限定カップなど特典がかわいすぎた！

B‐R サーティワン アイスクリームでは、11月1日よりハローキティとコラボレーションした「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を実施しています。2度目のコラボとなる今回は、ハローキティに加えて双子の妹ハローミミィと、ハローキティのおうちに住んでいるお友だちのタイニーチャムが、サーティワンのさまざまなフレーバーとコラボしたビジュアルで登場するのだとか。

すでにSNSで話題のかわいすぎるコラボはチェックしない訳にはいかない……ということで、キュートなおいしさを求めて編集部員とともに店舗に行ってきました！

■かわすぎるコラボが今年も帰ってきた！

ハローキティ50周年を機に昨年実施されたハローキティとサーティワンのコラボレーション。今年もハローキティの誕生日である11月1日より始まりました。

昨年はハローキティが誕生した1974年から現在までの歴代のデザインがたくさん登場して話題になりましたが、今年はハローキティの双子の妹ハローミミィとお友だちのタイニーチャムが加わって、サーティワンのさまざまなフレーバーとコラボしたビジュアルになっているんです。今回は、発売中の6種類のメニューの中から、特に気になった4つの商品を紹介します。

◇アイスクリームチャーム付きの「ハローキティ スペシャルダブルカップ」

好きなアイスクリームを2つ、サイズもスモールかレギュラーで選べる「ハローキティ スペシャルダブルカップ」は、カップにいろんな表情のハローキティやモチーフが描かれ、ファンにはたまらないデザインに。

トッピングのハローキティが描かれたアイシングビスケットには、3種類のデザインがあるのだそう。ランダムで提供されるので、どれが当たるのかはお楽しみ。

本商品の目玉となるハローキティアイスクリームチャームは、サーティワンの人気No.1フレーバーのポッピングシャワーデザインに！ 去年よりも一回り大きくなったチャームは、スプーンから外した状態で提供されるので、受け取ったらスプーンにつけてそのかわいさに浸ってくださいね。

◇“ママが作ったアップルパイ”をイメージした「ハローキティ アップルパイサンデー」

ハローキティの好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージした「ハローキティ アップルパイサンデー」は、好きなスモールサイズのアイスクリーム2つに、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソースをかけ、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさが楽しめるサクサク食感のパイをトッピングした贅沢な一品。

キュートなリンゴ型チョコレートに、ハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックも飾られてため息がでてしまうほどのかわいさ……。オリジナルカップは、ハローキティとハローミミィがりんごをギュッとハグするデザインになっていました。

「ハローキティ アップルパイサンデー」についてくるのは、ハローキティとハローミミィのリバーシブルスリーブ。表はバナナアンドストロベリーデザインのリボンをつけたハローキティ、裏にはキャラメルリボンデザインのリボンをつけたハローミミィが刺繍されていて、モコモコの起毛素材でさらにかわいさがアップ！

食べ終わった後はドリンクカップやマイボトルに付けて楽しめますよ。

◇スリーブがシールになった「ハローキティ シングルサンデー」

好きなスモールサイズのアイスクリームを1つ選ぶ「ハローキティ シングルサンデー」は、ダブルのアイスクリームを持って、ピンク色のリボンとお洋服をまとったハローキティのチョコレートとホイップクリーム、カラースプレーをトッピング。

ポップなカラーがかわいい一杯になっていました。カップにはいろんなフレーバーデザインをイメージしてお着替えしたハローキティたちがデザインされているのですが、よく見てみると……

一枚一枚がシールになっているんです！ スリーブになっているので取り外しも簡単。食べた後までお楽しみが待ってますよ。

◇ピンクのキルティング×ハローキティがエモい「ハローキティ フレッシュパック ミニ」

アイスクリームをたっぷり楽しめるフレッシュパック ミニも、ハローキティが大きくデザインされた限定カップで登場しました。好きなアイスクリームを2つまで選べると定員さんから聞いて、贅沢に2種類のせてみました。

「ハローキティ フレッシュパック ミニ」には、キルティングのピンクサテン生地でできた「ハローキティ バニティポーチ」付き。ピンクのキルティングとハローキティの組み合わせにどこか懐かしさを覚える人も多いのではないでしょうか？

フレッシュパック ミニがすっぽりと入りそうなほどの大きさのポーチには、ラブポーションサーティワンデザインのハローキティをプリント。コスメや小物の収納などいろんなシーンで活用できそうです。

■お好みのフレーパーを反則級にかわいいハローキティたちと一緒に楽しんで

「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」では、紹介した商品以外にもオリジナルデザインのカップで、スモールもしくはレギュラーサイズの好きなアイスクリーム2つが提供される「ハローキティ ダブルカップ」（スモールダブル 510円 ／ レギュラーダブル 760円）や、収納ポケット付きブランケットがもらえる「ハローキティ アイスクリームセット」（スモール 2,990円 ／ レギュラー 3,550円）も販売中。

販売期間は11月1日（土）から11月27日（木）まで。無くなり次第終了となるので、機になる人はお早めにチェックしてみてくださいね。

（取材・文：吉川夏澄）