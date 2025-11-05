【niko and ...のブルー】がおしゃれ！ 大人に似合う♡「新作アイテム」

クリーンで落ち着いた印象のブルーを秋冬コーデに取り入れると、凛とした空気をまとえそう。今季の【niko and ...（ニコアンド）】からは、そんなブルーを自然体で楽しめそうな新作アイテムが登場しています。絶妙なトーンとやわらかな素材感が、冬の装いに軽やかなニュアンスをプラス。シンプルなのに今っぽく映える、ブルーの抜け感スタイルを楽しめるラインナップを着こなしとともにご紹介します。

くすみブルーが引き立つリラックスニット

【niko and ...】「カラートリミングクループルオーバー」＜ブルー＞\6,600（税込）

落ち着いたくすみブルーに、ライトグリーンのラインが映えるセーター。ざっくりとしたローゲージウール混の柔らかな素材で、ふんわりと軽やかにまとえる一枚です。リラクシーなシルエットが自然な抜け感を生み、腰まで隠れる丈感で体型カバーも期待できます。さっと着るだけで着映えして、冬のデイリーコーデをやさしく彩ってくれる一枚。現在予約受付中のアイテムなので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

ゆるっとシルエットでつくる抜け感コーデ

スタッフ・てぃらさんが提案するのは、程よくルーズなサイズ感をいかしたストリートテイストなスタイル。ざっくりとした編み地のセーターが、メンズライクな着こなしに柔らかな表情をプラス。ブルーのトーンがやさしく映え、ボリュームのあるボトムスと合わせても重たく見えず好バランスです。袖はあえて長めに設計されているので、軽く折り返すだけで自然とこなれた雰囲気に。

淡色ブルー × コーデュロイで一気に旬顔に

【niko and ...】「アウトポケットコーデュロイナロースカート」＜ブルー＞\7,000（税込）

新作のナロースカートは、コットンコーデュロイを使用した一枚。淡色トーンのブルーは今季注目のカラーで、取り入れるだけでトレンド感をぐっと高めてくれます。畝のピッチにこだわった上質な素材感と、洗いをかけたナチュラルな風合いも魅力。太めのベルトループと大きめのアウトポケットが程よいアクセントとなり、シンプルなコーデも自然にこなれ感のあるスタイルに仕上げてくれそうです。

淡色ブルーのトーンでつくる冬の透明感

すとんとしたIラインシルエットで、ミニマルなトップスからボリュームのあるアイテムまで幅広くマッチ。スタッフ・すなぎもさんが紹介するのは、ブルーを基調にしたワントーンスタイル。淡いトーンの配色が効き、こなれ感がありつつクリーンな雰囲気に。カーデやアウターをざっくり重ねても軽やかに決まりそうです。

