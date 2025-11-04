松田産業が後場上げ幅拡大、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

松田産業<7456.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４９００億円から５５００億円（前期比１７．３％増）へ、営業利益を１３５億円から１５４億円（同２１．５％増）へ、純利益を１００億円から１１５億円（同２１．６％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４５円の年９０円から中間・期末各５０円の年１００円（前期７５円）へ引き上げたことが好感されている。



上期において、貴金属関連事業の顧客領域である電子デバイス分野の生産状況が緩やかに回復し、宝飾分野は買い取り市場を中心に引き続き好調に推移した結果、貴金属リサイクル取扱量及び製商品販売量が予想を上回ったことに加えて、貴金属相場の高騰を背景に販売価格が上昇したことが売上高・利益を押し上げる。また、食品関連事業では、提案型営業により顧客ニーズを捉えた商品の販売量増加に寄与し、原材料価格の上昇などに対しても概ね価格転嫁が進んでいることなども貢献する。



出所：MINKABU PRESS