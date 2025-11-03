11月2日放送の『アッコにおまかせ！』（TBS系）が、来年3月で終了することが発表された。そこで心配の声があがっているのが、和田アキ子の “相棒” 峰竜太の今後だという。

「この日のエンディングで、峰さんは『ここでアッコさんから大切なお知らせがあります』と振ると、和田さんが『アッコにおまかせ！』が先月放送40周年を迎えたことを報告。『これが一番いいタイミングだなと思って、今日発表させていただきます。『アッコにおまかせ！』は、来年の3月をもって終了とさせていただきます』と宣言したのです。

峰さんは、『アッコさん！40年という大変な年数ですよ。そして重みもありますし。大変です』と、ここまで続けてきた和田さんを、ねぎらっていました」（芸能記者）

1993年10月から、4代目の男性司会としてバトンを受け継いだ峰は、これまで32年もの長きにわたり、和田を見守ってきた。

「デビュー当初から軽妙なトークで定評のあった峰さんは、2000年、それまで所属していた石原プロモーションから独立。その後は平日朝のワイドショー『ザ！情報ツウ』（日本テレビ系）で司会を務め、“朝の顔” として定着しました。

土曜日は『スーパーサタデー』、中日ドラゴンズの情報を紹介する番組『ドラゴンズHOTスタジオ』（いずれも東海テレビ）、日曜はこの『アッコにおまかせ！』と、全曜日に生放送のレギュラーを持っていたこともありました」（同）

だが、最近は『アッコにおまかせ！』でしか見ないという視聴者も多いのか、同番組の打ち切りにX上ユーザーは、

《貴重な峰竜太の生存確認ツールが終わってしまう》

《アッコさんはいいだろうけど峰竜太はどう思うかな》

《峰竜太の仕事どうなるんやろ》

など、失職危機を心配。次の “転職先” が気がかりのようだ。芸能プロ関係者がこう語る。

「たしかに以前より露出が少ないことから気になる視聴者もいるとは思いますが、『出没！アド街ック天国』（テレビ東京系）のレギュラーですし、『ドラゴンズHOTスタジオ』のリニューアル版『ドラHOT+』にも引き続き出演しています。堅実に仕事をしているといったところでしょうか」

だが、視聴者が峰を心配する理由は、別の部分にもあるのではないかとも語る。

「『アッコにおまかせ！』は、開始当初でこそ中継コーナーやタレントを迎えてのトーク、クイズコーナーがあり、峰さんも活躍しどころはありました。

しかし、次第にそうした企画も減少。1週間のニュースを振り返る番組になると、もはや和田さんの隣にいるだけとなり、“置物化” していました。

視聴者はそうした存在感のなさに、新しい仕事が入ってもやっていけるのか不安になっているのかもしれませんね」（同）

『竜太におまかせ！』とはならないようだーー。