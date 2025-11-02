脳科学者・コメディアン茂木健一郎、海外での日本女性作家ブーム「本当に“女流の時代”？」に独自見解
「海外で日本の女性作家が本当に受けているのか？」というテーマで、脳科学者にしてコメディアンの茂木健一郎氏が、動画『海外で日本の女性作家が受けているって、本当なのでしょうか？』にて自身の見解を語った。
近年、女性作家の作品が翻訳を通じて欧米で人気が高まっているとされ、“女性作家の時代”が到来したという説が日本国内では語られている。しかし茂木氏は、「必ずしも女性作家だけが受けているわけではない」と断言。その上で、「猫が出てくるような作品が売れることもあって、たまたま女性作家が目立つ流れがある」ものの、イギリスやドイツの出版社関係者の話を交えながら「海外では男性か女性かを強く意識していない」と指摘した。
茂木氏は、国内で流布されている“女性作家ブーム”論を「一種のカーゴカルト的現象」だと批判。「部分的な現象を“時代”や“構造”として捉えがちだが、“男性作家は人気が落ちている”“日本女性が抑圧されているから受ける”というのは早計」とし、ノーベル物理学賞受賞者・ファインマンの言葉を引用しながら「部分を捉えてそこに意味があると信じてしまうのは認知パイアス」と諭した。
さらに「欧米の人々も日本のことについて部分的に捉えて誤解している部分があり、日本人側にも同じような思いがある」と両視点のズレを指摘。「良い作品は良い。男女問わず作品自体の力が評価されている」として、多様な観点から文学が受け入れられている現状を紹介した。
最後に茂木氏はバージニア・ウルフの有名な一節を引用。「自分のジェンダーに縛られず、すべての人間のために書かれたものこそが真に優れた作品だ」と結び、「ジェンダー論に過度にこだわるのは勘違い」と話した。動画締めくくりで「今日は、海外で日本の女性作家が受けているという説の“真実”をコメディの精神で考えてみました」と語っていた。
