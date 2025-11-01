ÈäÏª±ã¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡Ö¿·ÉØ¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¾¡¼ê¤Ëµ¢Âð¡×¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ú¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉºÆÇÛ¿®¡Û
·ëº§¼°¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¡£ºë¶Ì¸©¤Î40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¡Ö¿·ÉØ¤¬ÅÓÃæ¤Ç¾Ã¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ã«¾ë¥ä¥¨¡Ë
¿·Ïº¤À¤±¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ä¡Ö·ë¹½µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡×
ÃËÀ¤Ï¡Ö¿·Ïº¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤ÆÈäÏª±ã¤Ë½ÐÀÊ¡×¤·¤¿¡£¡Ö¿·Ïº20Âå¸åÈ¾¡¢¿·ÉØ30Âå¸åÈ¾¤ÎÇ¯¤Îº¹É×ÉØ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿·ÉØ¤Î¤ª¿§Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¡¢¿·Ïº¤È¿·ÉØ¤¬Âà¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·ÉØ¤À¤±Ìá¤Ã¤ÆÍè¤º¡¢¿·Ïº¤Î¤ßÌá¤Ã¤ÆÍè¤ÆÈäÏª±ã¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»Ê²ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡Ø¿·ÉØ¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ø¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÉØ¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï»ä¤â´Þ¤á¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤ò¿®¤¸¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÈäÏª±ã¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¹Ô¤µ¤ì¡Ö»Ä¤ê¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿·Ïº¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡×¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ê²ñ¤«¤é¡Ø»£±Æ¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â²ñ¾ìÆâ¤Î¿Í¤Ï¹ø¤¬½Å¤¯¡¢¿·ÏºÂ¦¤Î¿ÆÂ²¤Î¤ß¤¬»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É·ë¹½µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡×
¤»¤Ã¤«¤¯Æó¿Í¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦¤Ï¤º¤Î·ëº§¼°¤¬¡¢¿·Ïº°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Ö¿·ÉØ¤¬Âà¾ì¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤º¡¢¡Ö»¶¡¹µã¤¶«¤ó¤À¤¢¤È¡Ä¡×
¡Ö¿¿Áê¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£¿·ÉØ¤¬¤ª¿§Ä¾¤·¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡Ù¤ÈÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤êÊÑ¹¹¤·¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤ê´ó¤»¤¬ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤·¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤¬¡Ø¼Ì¿¿¤È¿§¤¬°ã¤¦¡Ù¡Ø·Á¤¬ÁÛÁü¤È°ã¤¦¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ç°ìÀ¸¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢»¶¡¹µã¤¶«¤ó¤À¤¢¤È¾¡¼ê¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç°ì¿Í¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤ó¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·ÉØ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¿·ÉØ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢Í½»»¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢·è¤á»ö¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¿·ÏºÂ¦¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿·Ïº¤¬¿·ÉØ¤Î¿Æ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤â¡Ø°ìÀ¸¤â¤Î¤Î¹Ô»ö¤Ê¤Î¤À¤«¤éÌ¼¤Î¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿Í×Ë¾¤Ï¿·ÏºÂ¦¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤À¡£ÃËÀ¤Ï
¡Ö¤³¤Î·ëº§¼°¤Î¤¢¤È¡¢¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Ï»Ò¶¡¤Î½Ð»º¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¤ÎºÝ¤â¤«¤Ê¤êÙæ¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï2022Ç¯11·î10Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ÎºÆÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£
