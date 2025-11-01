この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰氏「今、解散を打ったら自民は爆増しますよ」高市政権のキングメーカーとなった維新への対抗策を提言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が「高市さんはどうするべきか！維新は閣外の連立！」と題した動画を公開。自民党と日本維新の会による連立政権において、維新がとった「閣外協力」というスタンスを分析し、高市政権が主導権を握るための戦略について持論を展開した。



動画で竹田氏は、維新が閣僚ポストを受け取らない「閣外協力」の道を選んだことを「閣外で様子を見るという立場」だと解説。連立政権には閣内に入る形式だけでなく、閣外から政策に協力する形式も存在するとし、過去の第2次橋本内閣での社民党などの例を挙げて説明した。この閣外協力という選択について、竹田氏は連立という船に「片足乗り込んだ感じ」と表現。これにより、維新は政府提出法案の事前審査に加わるなど政権運営に関与しつつも、「いざとなったらパッと戻れる」というリスクヘッジが可能になるとその巧みさを指摘した。



さらに竹田氏は、この状況によって「高市総理を作ったキングメーカーは維新の会になっちゃった」と断言。高市政権が維新の意向を無視できない構造が生まれたと分析する。この現状を打開するため、竹田氏は「だからこそ早く解散を打つべきなんです」と早期の衆議院解散・総選挙を強く提言した。支持率が71%と高い今、解散に踏み切れば「ほぼ間違いなく自民はもう爆増しますよ」と予測。選挙で国民の信を得て議席を増やすことこそが、キングメーカーの影響力を弱め、高市氏が政権を完全に掌握するための最善策だと結論づけた。



高市政権が誕生した直後の複雑な政局において、竹田氏は選挙での勝利こそが盤石な政権基盤を築く道であると述べ、早期の解散総選挙の重要性を重ねて訴えた。