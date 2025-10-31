10月29日、YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が《【緊急!!】かなり深刻な、、日》と題した動画を公開したが、その内容が波紋を呼んでいる。

『よにのちゃんねる』は2021年に嵐・二宮和也、元KAT-TUN・中丸雄一、Hey! Say! JUMP・山田涼介、timelesz・菊池風磨の4人で開設。当初は『ジャにのちゃんねる』としてスタートしたが、旧ジャニーズ事務所の性加害問題を受け、社名変更の流れのなかで現在の名称へ改名した。活動休止中の中丸は、現在も同チャンネルへ出演していない。

「今回の動画では、二宮さんが『みなさんに言っておこうということで』と切り出し、『開設以来初……登録者数……減少』と報告しました。画面には、過去28日間で登録者が『1167人減少』して『492万5745人』になっていることが映し出されました。

すると、菊池さんは『俺インスタやってるじゃないですか。インスタめっちゃ減ってます』と笑いを交えて告白。『減るときなんすよ。季節の変わり目みたいな』と冗談を飛ばしていました」（芸能ジャーナリスト）

山田から人数を問われたが言及はせず、「俺のせいか？ ついに数字にまで影響を及ぼし始めたか」と足を組んで余裕の態度。この姿に山田も「なんでそんな態度とれるん？」と呆れ顔を浮かべていた。

視聴者の間では、今回の動画が裏目に出たとの見方もある。

「チャンネル登録者の減少をネタに、軽いノリで配信したのでしょうが、視聴者の一部には “笑えない” と受け止められてしまった印象です。とくに菊池さんの態度を不快と感じる声が多く、『理由わかってんじゃん』などと、風当たりが強まっています」（同）

実際、X上では、

《途中からふうまの色んなのが無理になってびっくりするくらい見なくなった》

《山田くんに対する態度、エンタメとしてなのかもしれないけど無理すぎるもん》

《タイプロの話ばかりするようになった頃から3人のときはほとんど見てないけどそういう人わりと多いのね》

10月31日時点で、チャンネル登録者は491万人。動画公開後も減少傾向が続いているようだ。

「中丸さんの落ち着いたトーンが全体を中和していたとの声も出ていますが、中丸さんの再登場は、まだまだ先が見えません。最近では100万回再生を下回る回も出ていますから、ファンの声に向き合うときが来ているのでしょう」（同）

再び勢いを取り戻すには、早急な立て直しが求められそうだ。