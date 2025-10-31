「新卒1年目で年収500万円欲しい」学生16％超、企業側は「300万円台」提示が6割超　夢と現実のギャップ鮮明に

新卒オファー型就活サービス「OfferBox」を運営するi-plugは10月、「希望年収額に関する調査」の結果を発表した。

この調査は9月に2027年卒業予定学生（270件）と27卒採用を行う企業（297件）を対象にインターネット上で実施した。

調査結果によると、27卒学生の約6人に1人（16.4％）が、新卒配属1年目に「500万円以上」の年収を希望。しかし、同額を提示する企業はごく僅かにとどまり、学生と企業の間に大きな認識の差が出た。

「500万円以上」を提示している企業は3.0％のみ

学生側が希望する年収のボリュームゾーンは「300-399万円」（45.9％）だったが、日本人の平均給与（2023年で460万円）を上回る「500万円以上」を望む声も16.4％存在した。

一方、企業側が27卒の新卒入社者へ提示している年収は、「300-399万円」が63.3％と最多だった。学生側で16.4％いた「500万円以上」を提示している企業は3.0％のみで、学生の希望が現実を大きく上回っている構図が示された。

希望年収以下でも85％は「辞退しない」。決め手は「福利厚生」

では、学生は希望年収に届かなければ内定を辞退するのか。「内定先から提示された給与が希望の年収以下である場合、内定を辞退しますか？」という質問に対し、85.6％もの学生が「その他条件によっては辞退しない」と回答した。

辞退しない条件としては、「福利厚生が充実している」（72.3％）が圧倒的1位。次いで「業務内容」（58.4％）、「同僚や先輩などの社員の人柄が自分と合う」（51.5％）が続いた。

また、希望年収との差額については、全体の9割が「100万円以内」なら許容できる（「50万円以内」52.2％、「51万円〜100万円」37.8％）と回答。年収以外の魅力があれば現実的な判断をする学生が多いようだ。

ただ、企業の賃上げ機運も続いている。27卒の平均給与額を26卒と比較して「増額した」企業は約3社に1社（36.0％）に上り、「減額した」企業は0％だった。