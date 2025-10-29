“セクシークイーン”の仲間が初優勝！あどけない笑顔を見せる「韓国ゴルフ界ニューヒロイン」の素顔

韓国女子ゴルフ界にひとりの“遅咲きの新星”が誕生した。10月16日〜19日にかけて行われた韓国女子プロゴルフツアー『サンサンイン・韓経ワウネットオープン』で初優勝を飾った22歳のイ・ユルリン。’23年にレギュラーツアーデビューして以来、ようやくつかんだ歓喜の瞬間だった。

ニューヒロインの誕生に韓国メディアも、

〈スター誕生！ イ・ユルリン、今シーズン最長の“５回延長戦”の末に初優勝〉（スポーツタイムス）

〈シードランキング74位から２年シードのイ・ユルリン 81回目の出場で初優勝〉（マニアタイムス）

などの見出しで初優勝を大々的に報じていた。

大会最終日は５バーディ、４ボギーの71で回り、通算12アンダーでホールアウト。首位で並んだツアー通算10勝のベテラン、パク・ジヨンとのプレーオフは『スポーツタイムス』が報じたように５ホールに及ぶ死闘。最後は８mのバーディーパットを沈めて勝負を決め、「夢を見ているよう」と涙を浮かべていた。

涙を流したのには理由がある。今季はシーズン開幕から予選落ちが13回と絶不調。フェアウェイキープ率は61.88％で101位、パーオン率も67.39％の73位で、ドライバーもアイアンもショットが安定していなかった。

そんな中で迎えた今大会。４日間を通して、パー４でのフェアウェイキープ率90％で、ほぼフェアウェイを外しておらず、パーオン率も79％と、まるで別人のようなショット力で大会を制した。

“セクシークイーン”とチームメイトに

イ・ユルリンは大会前、ゴルフ専門メディア『マニアタイムス』が報じていたようにランキング74位でシード喪失の危機（賞金ランク60位までが翌年のシード権獲得）に陥っていた。しかし、この優勝で２年間のシードを獲得し、賞金ランキングも28位に急浮上。優勝会見では開口一番、

「本当にめちゃくちゃうれしい！ という言葉以外に、表現が見つかりません。とても幸せですし、この瞬間は忘れることができません」

と屈託のない笑顔を見せていた。

韓国メディアが注目するのは、苦労の末の優勝というストーリーもあるが、そもそも彼女はアマチュア時代、’20年、’21年にナショナルチーム（韓国代表）でプレーし、プロ入り後の活躍も期待される存在だったからだ。そのポテンシャルの高さは周囲が認めるところ。さらには愛らしい笑顔でも人気を博し、今年から『斗山建設We’veゴルフ団』所属が決まっていた。多数の人気女子選手を抱える有名ゴルフチームで、“次世代セクシークイーン”の愛称を持つユ・ヒョンジュ（31）も所属する。

スポンサードする斗山建設からすれば、彼女の将来性を見越しての選手獲得といえるが、それが今回の優勝で見事に当たった、というわけだ。これからも武器であるアイアンショットの精度と堅実なコースマネジメントを磨き、２勝、３勝と勝ち続ければ、さらに人気が高まるのは間違いないだろう。