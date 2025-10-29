トーエネクは急反騰し新高値、今期利益・配当予想の増額修正を評価

トーエネック<1946.T>は急反騰し、上場来高値を更新している。２８日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を前回予想の１８０億円から２００億円（前期比２４．７％増）、最終利益予想を１２０億円から１５０億円（同３９．３％増）に引き上げた。同時に年間配当予想は中間２２円・期末３０円の年５２円から中間２８円・期末３７円の年６５円に増額した。利益予想の引き上げと株主還元姿勢を評価する買いが流入している。



９月中間期は配電線工事の工事量や一部の子会社の完成工事案件が予想を下回ったものの、屋内線工事を中心に採算性の向上が想定を上回った。子会社からの受取配当金や持ち分法投資利益の増加、保有株式の売却益なども収益に貢献し、売上高は１２４７億１４００万円（前年同期比１．７％減）、営業利益は８５億６６００万円（同３２．５％増）、最終利益が７２億１６００万円（同２．５倍）になった。なお、通期の売上高予想は据え置き。配電線工事の工事量が回復していることに加え、屋内線工事の手持ち工事が豊富で、かつ好調に進捗していることを踏まえた。９月中間期時点での受注高は計１２５５億２６００万円（同１８．３％増）に上った。



年間配当の６５円は２４年１０月１日付で実施した１株につき５株の割合での株式分割後ベースで実質１５円増配となる。また、同社は配当方針の変更も発表。連結配当性向の基準について、これまでの「３０％以上」から「４０％を目安」に改めた。



出所：MINKABU PRESS