『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー
俳優の正名僕蔵が、27日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』（後7：00）に出演。まさかの“衝撃発言”で、スタジオを騒然とさせる一幕があった。
火曜新ドラマチームVS映画『爆弾』チームVS俳優芸人チームによる俳優バトルスペシャルを実施。火曜新ドラマチームは、原田泰造に加え、火9ドラマ『新東京水上警察』より加藤シゲアキ（NEWS）と皆川猿時、火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』よりW主演を務める齊藤京子と水野美紀が参戦。映画『爆弾』チームは、名倉潤と堀内健（ネプチューン）に加え、主演の山田裕貴、片岡千之助、正名が集結した。
4thステージ「ハイパーボンバー」では、映画『爆弾』チームが共演者・佐藤二朗から出題される“爆弾問題”に挑戦。「爆？」という言葉を10個答えろという問題で、正名が「すみません…大丈夫かな…」と不安げな様子を見せた上で「爆乳」と、まさかの“爆弾発言”を披露した。
一同が騒然とする中、正名はそこから立て直すことができず、ゲームオーバー。ぼう然とする正名に、山田が「（放送に）映していいのかわからないです…」と顔を隠す仕草で笑いを誘った。大河ドラマ『べらぼう』では妻役の水野も「歴史に残る“神回”になった」と語るほど、スタジオは爆笑の渦に包まれていた。
