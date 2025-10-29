ホンダが「新型SUV」世界初公開へ！ 走りが楽しい「ちいさいクルマ」や「“新たな”CR-V」も！ 四輪・二輪から航空機やロケットまで「JMS2025」でまもなくお披露目！

JMS2025まもなく開幕！ ホンダブースの見どころは？

2025年10月29日から、東京ビッグサイトで「ジャパンモビリティショー2025」が開幕します（一般公開は10月31日から11月9日まで）。

多くのメーカーが多彩なコンセプトカーなどを公開するなか、ホンダは最新技術で“夢”をかたちにした製品として、「陸」の四輪車・二輪車だけでなく、「海」や「空」の分野でも活躍する幅広いモビリティを展示するとしています。

「ホンダゼロ SUV」日本初公開！

特に四輪車の出展では、次世代EV「Honda 0（ホンダゼロ）シリーズ」と、新型の四輪小型EV、そして「CR-V」のハイブリッド仕様が注目されます。

「ゼロシリーズ」では、2025年1月にアメリカで披露されたフラッグシップモデル「サルーン」と、ミドルサイズSUV「ホンダゼロ SUV」のプロトタイプが日本で初めて公開されます。

さらに、ゼロシリーズのラインナップに新たに加わるSUVモデルのプロトタイプも今回、世界で初めて公開され、3台のゼロシリーズが勢揃いすることになります。

また、使い勝手の良さとホンダならではの「操る喜び」の両立を目指して開発された小型EVのプロトタイプも、世界初公開される予定です。

このモデルは、日本や英国、アジア諸国といった小型EVの需要が高い国々で走行試験を重ねており、「Fun to Drive」な走りに磨きをかけているといいます。

加えて、「CR-V e：HEV（ハイブリッド仕様）」の試作車も日本で初めて公開されます。6代目のCR-Vをベースとした燃料電池車「CR-V e：FCEV」は2024年7月にリース形式で発売されましたが、海外で展開されているハイブリッド車はこれまで日本に導入されておらず、今回改めて披露されることになります。

二輪車では、EVのコンセプトモデルと電動マウンテンバイク（Honda e-MTB）のプロトタイプが、世界初公開される予定です。

※ ※ ※

そのほかにも、発売されたばかりの「プレリュード」や「N-ONE e：」といった市販車に加え、ビジネスジェット「ホンダジェット エリートII」の実物大インテリアモックアップや、2025年6月に北海道大樹町で離着陸実験を行ったサステナブルロケットの実験機などもホンダブースに展示されます。