アイラップで完結！超簡単・絶品小松菜レシピに3.6万いいね「すぐ無くなった」「ごはんにめちゃ合う」【ママリ】

作り置きにも◎小松菜1束を使ったレシピ

夕食の一品に緑ものがほしい…そんなときはありませんか？お得だった野菜を買ったものの、消費できるかな？と悩んでしまうことも。





神奈川県三浦半島にある農業法人・岩崎ファーム(@iwasakifarm)さんは、アイラップ内で完結する小松菜を使ったレシピを公開。おつまみにもぴったりで、子どもたちも食べやすいメニュー。『あっという間になくなりました』と大好評でした。なんと小松菜を丸ごと1束、使い切ってしまいます！

©iwasakifarm

©iwasakifarm

小松菜1束を切ってアイラップで600W2分30秒加熱。水分をよく絞る。ツナ1缶、ポン酢･ごま油・白ごま各大1、鶏ガラ小1、鰹節1Pを加え、シャカシャカふると美味しく仕上がります

アイラップに入れレンチン加熱、水気を絞ったら、味付けをして完成。とっても簡単に一品できてしまうのは助かりますね。シャカシャカ振るのを、お子さんに手伝ってもらうと楽しそうですね。



この投稿には「わが家はここにヒジキも入れてシャカシャカします。煮物だとあまり減らないヒジキがペロッとなくなります😋」「簡単！早い！さっぱりしててシャキシャキ感も良くて、とても美味しかったです！✨」と、実際に作ってみた方からのコメントも寄せられていました。



食欲が湧きそうな味付けに、簡単で早いレシピ。ぜひ、小松菜が手に入った際には試してみてください。



なお、こちらのレシピには「ごま」を使用しています。アレルギーをお持ちの方は、十分ご注意ください。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）