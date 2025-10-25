¥µ¥ó¥ÉÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢£Í¡Ý£±¿³ºº°÷¤ò¼Âà¤·¤¿¤ï¤±¤òÊ¹¤«¤ì¿¿·õ¤Ë²óÅú¡Ö²¶¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ä¡×
EXIT·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óÉÙß·¤¿¤±¤·¤ËÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¿³ºº°÷¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¡¢ÉÙß·¤¬¤½¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë·ó¶á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢M¡Ý1¤Î¿³ºº°÷¤ò¹ß¤ê¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÉÙß·¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¿³ºº°÷¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÂØ¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Î¥Í¥¿¤¬Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡¡·ó¶á¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉÙß·¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Ã¯¤«¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤à¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ÈÀèÇÚ¤Ê¤ê¤Ê¤ó¤Ê¤ê¤ò¿³ºº°÷¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î½Å¤¤¤âÏÃ¤·¤¿¡£ÁêÊý°ËÃ£¤ß¤¤ª¤â¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¼ÆÅÄ¡Ê±Ñ»Ì¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤Í¡×¤È¿³ºº°÷¤Î¿·Ç¤¼ÂÎã¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï2007Ç¯¤ËÇÔ¼ÔÉü³è¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£ÉÙß·¤Ï15Ç¯¤È18¡Á23Ç¯¤Þ¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢24Ç¯¤Ï¡Ö1ÅÙµÙ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£