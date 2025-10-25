【浮気調査】「会社の同僚っぽいね」--探偵が見た“裏の関係”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】2.テレワーク後、後輩と向かう先は』。
そこに映し出されていたのは、午後の柔らかな陽光とは裏腹に、冷えきった現実だった。
「店出ます」
「出る？了解」
探偵と調査班の短い無線が交錯する。
一見淡々としたやりとりだが、その裏には、張り詰めた空気が漂っていた。
対象者と見られる女性が、店を後にする。
「1対、2対、車両に戻ります」
静かな報告に続き、探偵が呟くように言った。
「会社の同僚っぽいね」
その声には、わずかに確信が混じっていた。
“ただの同僚”ではない--そんな勘が働いていたのだろう。
車は街を抜け、駅方面へ。
「左出ます」「西口交差点を右折。駅の方に向かっている。了解」
短い指示が次々と飛び交い、プロの冷静な観察眼が対象者の一挙手一投足を追っていく。
動画の終盤、探偵は低く静かに締めくくった。
「引き続き、追尾を続けます」
その一言に、視聴者は息をのむ。
“午後の自由時間”という名の裏に潜んでいた、もうひとつの顔。
フレックスタイムが“裏切りの時間”に変わった瞬間が、そこには確かに記録されていた。
【浮気調査のことならピ・アイ・オにお任せください！】
◎インターネット初回限定特別プラン
今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能
詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。
https://www.pio.co.jp/contact/
▼株式会社ピ・アイ・オ
HP：https://www.pio.co.jp/
X：https://twitter.com/piotantei
Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio
TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081
そこに映し出されていたのは、午後の柔らかな陽光とは裏腹に、冷えきった現実だった。
「店出ます」
「出る？了解」
探偵と調査班の短い無線が交錯する。
一見淡々としたやりとりだが、その裏には、張り詰めた空気が漂っていた。
対象者と見られる女性が、店を後にする。
「1対、2対、車両に戻ります」
静かな報告に続き、探偵が呟くように言った。
「会社の同僚っぽいね」
その声には、わずかに確信が混じっていた。
“ただの同僚”ではない--そんな勘が働いていたのだろう。
車は街を抜け、駅方面へ。
「左出ます」「西口交差点を右折。駅の方に向かっている。了解」
短い指示が次々と飛び交い、プロの冷静な観察眼が対象者の一挙手一投足を追っていく。
動画の終盤、探偵は低く静かに締めくくった。
「引き続き、追尾を続けます」
その一言に、視聴者は息をのむ。
“午後の自由時間”という名の裏に潜んでいた、もうひとつの顔。
フレックスタイムが“裏切りの時間”に変わった瞬間が、そこには確かに記録されていた。
【浮気調査のことならピ・アイ・オにお任せください！】
◎インターネット初回限定特別プラン
今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能
詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。
https://www.pio.co.jp/contact/
▼株式会社ピ・アイ・オ
HP：https://www.pio.co.jp/
X：https://twitter.com/piotantei
Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio
TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります