この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】2.テレワーク後、後輩と向かう先は』。
そこに映し出されていたのは、午後の柔らかな陽光とは裏腹に、冷えきった現実だった。

「店出ます」
「出る？了解」
探偵と調査班の短い無線が交錯する。
一見淡々としたやりとりだが、その裏には、張り詰めた空気が漂っていた。

対象者と見られる女性が、店を後にする。
「1対、2対、車両に戻ります」
静かな報告に続き、探偵が呟くように言った。
「会社の同僚っぽいね」

その声には、わずかに確信が混じっていた。
“ただの同僚”ではない--そんな勘が働いていたのだろう。

車は街を抜け、駅方面へ。
「左出ます」「西口交差点を右折。駅の方に向かっている。了解」
短い指示が次々と飛び交い、プロの冷静な観察眼が対象者の一挙手一投足を追っていく。

動画の終盤、探偵は低く静かに締めくくった。
「引き続き、追尾を続けます」

その一言に、視聴者は息をのむ。
“午後の自由時間”という名の裏に潜んでいた、もうひとつの顔。
フレックスタイムが“裏切りの時間”に変わった瞬間が、そこには確かに記録されていた。

