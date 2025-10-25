この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】2.テレワーク後、後輩と向かう先は』。

そこに映し出されていたのは、午後の柔らかな陽光とは裏腹に、冷えきった現実だった。



「店出ます」

「出る？了解」

探偵と調査班の短い無線が交錯する。

一見淡々としたやりとりだが、その裏には、張り詰めた空気が漂っていた。



対象者と見られる女性が、店を後にする。

「1対、2対、車両に戻ります」

静かな報告に続き、探偵が呟くように言った。

「会社の同僚っぽいね」



その声には、わずかに確信が混じっていた。

“ただの同僚”ではない--そんな勘が働いていたのだろう。



車は街を抜け、駅方面へ。

「左出ます」「西口交差点を右折。駅の方に向かっている。了解」

短い指示が次々と飛び交い、プロの冷静な観察眼が対象者の一挙手一投足を追っていく。



動画の終盤、探偵は低く静かに締めくくった。

「引き続き、追尾を続けます」



その一言に、視聴者は息をのむ。

“午後の自由時間”という名の裏に潜んでいた、もうひとつの顔。

フレックスタイムが“裏切りの時間”に変わった瞬間が、そこには確かに記録されていた。



