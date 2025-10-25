鳥貴族が贈る40周年限定「トリキの福袋」♡お得すぎるグッズ＆ギフト券セット登場

創業40周年を迎える鳥貴族から、初の「トリキの福袋」が登場します♡おなじみのキャラクター“トリッキー”がデザインされた限定グッズ5点と、鳥貴族公式アプリで使える3,000円分のギフト券がセットになった豪華な内容。販売は全国の鳥貴族店舗にて、11月1日（土）より3万セット限定でスタート。ファン必見のお得な福袋は、早めのチェックがマストです！

「トリキの福袋」は、鳥貴族が40年間の感謝を込めて届ける特別なセット。

普段使いにもぴったりな「おでかけトリッキートート」や、かわいい「ぬくぬく鳥貴族ブランケット」、吸水性抜群の「トリッキーのジャガードタオル」など、使えるアイテムが勢ぞろい♪

さらに「トリッキーコルクコースター」やマルマンとコラボした「オリジナルA6メモ」も入った、遊び心あふれるラインナップです。

3,000円分のギフト券付きで超お得！

福袋には、鳥貴族公式アプリで使える3,000円分（1,000円×3枚）のギフト券もセット♡

お食事の際に1会計につき1枚利用可能で、仲間と協力して使える「クエスト機能」も嬉しいポイント。ギフト券は有効期限6ヶ月で、ダウンロード済みの公式アプリから配布されます。

福袋の価格は3,900円（税込）と、グッズ＋ギフト券を考えるとかなりのお得感！数量限定なので、完売前にぜひ手に入れて。

販売概要＆注意事項をチェック

販売期間は2025年11月1日（土）～12月12日（金）まで。全国の鳥貴族店舗で申込チケットを購入し、商品は2026年1月中旬以降に発送予定です。

販売数量は全店合計30,000セット。1人1個までの限定販売で、オンライン予約・お取り置きは不可となっています。

一部店舗（豊中店、土山駅前店、竹ノ塚店、新宿歌舞伎町店、淡路店、今津店）では販売対象外のためご注意を。返品・キャンセルは不可、海外発送にも対応していません。

お得に楽しむ冬♡鳥貴族の福袋で笑顔のひとときを

「トリキの福袋」は、鳥貴族ファンはもちろん、家族や友人へのギフトにもぴったり。かわいいグッズに癒されながら、美味しい焼鳥と一緒に笑顔になれる特別なセットです。

冬の食卓をもっと楽しく彩る“トリキの感謝ギフト”、ぜひあなたの手で開けてみてくださいね♪