サーティワンでHELLO KITTYと楽しむ冬限定アイスクリーム♡

B‐R サーティワン アイスクリームでは、2025年11月1日（土）～11月27日（木）まで「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を開催♡今年はハローキティに加え、双子の妹ハローミミィやお友だちタイニーチャムも登場！スペシャルダブルカップやアップルパイサンデー、フレッシュパック ミニなど、可愛くて美味しいコラボ商品が盛りだくさん。期間限定のキュートなアイス体験をお楽しみに♪

限定カップで楽しむダブルアイス



ハローキティ スペシャルダブルカップ

ハローキティ スペシャルダブルカップは、スモールダブル680円／レギュラーダブル930円♡スプーン付きのハローキティアイスクリームチャームが昨年より大きくなり、アイシングビスケットは3種類。

ハローキティや仲間たちのイラスト入りのオリジナルカップで、可愛さ満点のダブルアイスが楽しめます♪

東京ばな奈×ミッキー&フレンズ♡2025クリスマス限定ショコラサンド登場

キュートなサンデー＆持ち帰りセット



ハローキティ アップルパイサンデー

ハローキティ

ハローミミィ

ハローキティ アップルパイサンデー1,370円は、スモールサイズのアイス2コにホイップクリームと角切りリンゴ、サクサクパイをトッピング♡

ハローキティ＆ハローミミィのリバーシブルスリーブ付きで、ドリンクカップやマイボトルにも楽しめます。

フレッシュパック ミニ

アイスクリームセット

また、フレッシュパック ミニ1,450円やアイスクリームセット（スモール2,990円／レギュラー3,550円）はおうちでも可愛くアイスを楽しめるセットです♪

かわいいオリジナルブランケット付き！

サーティワン×HELLO KITTYで冬の甘い時間を♡



11月1日のハローキティの誕生日から27日まで、サーティワン限定のHELLO KITTYコラボアイスを楽しめます♡

ダブルカップやサンデー、持ち帰り用セットまで、見た目も味も楽しめる期間限定アイテムばかり。お気に入りフレーバーとキュートなキャラクターたちで、冬の甘いひとときを満喫してください♪

ぜひこの機会にチェック！