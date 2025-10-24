サーティワンでHELLO KITTYと楽しむ冬限定アイスクリーム♡
B‐R サーティワン アイスクリームでは、2025年11月1日（土）～11月27日（木）まで「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を開催♡今年はハローキティに加え、双子の妹ハローミミィやお友だちタイニーチャムも登場！スペシャルダブルカップやアップルパイサンデー、フレッシュパック ミニなど、可愛くて美味しいコラボ商品が盛りだくさん。期間限定のキュートなアイス体験をお楽しみに♪
限定カップで楽しむダブルアイス
ハローキティ スペシャルダブルカップ
ハローキティ スペシャルダブルカップは、スモールダブル680円／レギュラーダブル930円♡スプーン付きのハローキティアイスクリームチャームが昨年より大きくなり、アイシングビスケットは3種類。
ハローキティや仲間たちのイラスト入りのオリジナルカップで、可愛さ満点のダブルアイスが楽しめます♪
キュートなサンデー＆持ち帰りセット
ハローキティ アップルパイサンデー
ハローキティ
ハローミミィ
ハローキティ アップルパイサンデー1,370円は、スモールサイズのアイス2コにホイップクリームと角切りリンゴ、サクサクパイをトッピング♡
ハローキティ＆ハローミミィのリバーシブルスリーブ付きで、ドリンクカップやマイボトルにも楽しめます。
フレッシュパック ミニ
アイスクリームセット
また、フレッシュパック ミニ1,450円やアイスクリームセット（スモール2,990円／レギュラー3,550円）はおうちでも可愛くアイスを楽しめるセットです♪
かわいいオリジナルブランケット付き！
サーティワン×HELLO KITTYで冬の甘い時間を♡
11月1日のハローキティの誕生日から27日まで、サーティワン限定のHELLO KITTYコラボアイスを楽しめます♡
ダブルカップやサンデー、持ち帰り用セットまで、見た目も味も楽しめる期間限定アイテムばかり。お気に入りフレーバーとキュートなキャラクターたちで、冬の甘いひとときを満喫してください♪
ぜひこの機会にチェック！