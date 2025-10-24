¡ÚW¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤Ê¤¼Éü³è¤Ç¤¤¿¤Î¤«!?¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¿Í½°¡ÖPSÂç³èÌö¡×¤ÎÍýÍ³¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç²òË¶
¢£¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¡ÛÉÔÄ´»þ¤â¡¢ÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤¿¥´¥í¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÄè¤·¤¿¶ì¸À¤¬±³¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡10·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº¸ÏÓ¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¤Î¥¹¥é¡¼¥Ö¤ò±¦ÍãÀÊºÇ¾åÃÊ¤Ø¡£Âè3¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤âËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤ÎÂÇÎ¨1³äÂæ¤ò¤è¤¦¤ä¤¯Ã¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«?¡¡Ìîµå¤ÎÅý·×Åª¤Ê¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡Ö¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦DELTA¤ÎµÜ²¼Çî»Ö»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡ÊRS¡Ë¤ÈPS¤ÎÀ®ÀÓ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢»°¿¶Î¨¤¬37.5¡ó¤È¹â¤¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÎ¨¡ÊÂÇµå¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤8¡Á32ÅÙ¤Î³ÑÅÙ¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿³ä¹ç¡Ë¤¬35.9¡ó¤«¤é10.5¡ó¤ÈÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤ä¥´¥í¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï10·î15Æü»þÅÀ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Å¨¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÃ«ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢º¸Åê¼ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö³°³Ñ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¿¶¤êÎ¨¤¬62.5¡ó¤È¹â¤¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÎ¨¤Ï0¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ï1ËÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æâ³Ñ¤Ø¿©¤¤¹þ¤à¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Îµå¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸Åê¼ê¤Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢PS¤Ç¤ÎÂÇ·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï8.1cm¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ü¡¼¥ëÌó1¸Ä¤Ö¤ó¡¢ÂÎ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖRS¤è¤ê¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¡ÊÂÇµå¤Î¤¦¤Á¡¢153km/h°Ê¾å¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¡Ë¡£ÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤¿¥´¥í¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÊ¿¶Ñ122km/h¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î3È¯¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢£¡Ú»³ËÜÍ³¿¡Û¡Ö¥¾¡¼¥ó¡×¼þÊÕ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢PS¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î15Æü¡¢ÂÐ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëPS¤Ç¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»³ËÜÅê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¡¢MLB¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤è¤ê¤â¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿³È½¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÈ½Äê¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬50¡ó¥®¥ê¥®¥ê¤Î¡Ø¥¾¡¼¥ó¡Ù¼þÊÕ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤Îµå¼ï¤Ç¤â¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¡£°µÅÝÅª¤Êµå°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ï150km/hÂæÁ°È¾¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤¬¾¡Ééµå¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¡¢»³ËÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îµ°Æ»¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡Ê²èÁü4»²¾È¡Ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ±¤¸µ°Æ»¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¸µ¤ÇÍî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ï¤Ä¤Í¤Ë»°Âò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Îµ°Æ»¤Ï¡¢»³ËÜÅê¼ê¤ÎÀ©µåÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡×
¢£¡Úº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÛÍîº¹¤Ï47cm!¡¡¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â·òºß
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡£¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¸å¤Îµå¼ï¤Ï¡¢160km/h¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È¡¢¡È¾Ã¤¨¤ëËâµå¡É¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤Î¤ß¤À¡£
¡¡10·î10Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÂè4Àï¡¢17Æü¤ÎÂÐ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£5·î¤Ë±¦¸ª¤Î²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢8·î15Æü¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÅê¤²¤¿µåÂ®Ê¿¶Ñ¤Ï150.8km/h¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥«·î¼å¤Ç´°Á´Éü³è¤ò¤È¤²¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³ÊÁ°¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Î¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ï10.1¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¸å¤Ï50.0¡ó¤Ë¾å¾º¡£À©µåÎÏ¤âÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£RS¤Ç¤Ï°ú¤Ã¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ëµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤Ï¥¾¡¼¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜ²¼»á¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È¤ÎÍîº¹¤Ï47cm¤È±Ô¤¯¡¢¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ï¹ß³ÊÁ°¤Î35¡ó¤«¤é54.2¡ó¤Ë¡£À©µå¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Èµ°Æ»¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢¼ê¸µ¤ÇÍî¤Á¤ë¤Î¤«¡¢¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢ÂçË½¤ì¤¹¤ë3¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£