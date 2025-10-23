タレントの中山秀征（58）が22日放送の司会を務めるBSフジ「昭和歌謡パレード」（水曜後10・00）に出演。2020年に死去した志村けんさん（享年70）が好きだった歌手と歌を明かす場面があった。

この日のゲストは演歌歌手の吉幾三と香西かおり。中山は「吉さんは随分僕は長くお付き合いさせてもらっていますけど、志村けんさんがとにかく吉さんがお好きで」と打ち明けた。

さらに「志村さんが唯一カラオケで歌われる曲が『酔歌』だったんですよ」と証言。「まず歌わないんですよ。志村さんって」と言い、「ですけれども吉さんの歌が大好きで、最高だ、最高だって言って。もう気分が良くなった時は必ず『酔歌』を歌ってたんですよ」と続けた。

吉はこの話に目を細め「だから志村さんが亡くなってね『二人のブルース』っていう歌を書いて。彼をしのんで作ったもののね、レコーディングもやっと…。泣かないように歌わなきゃいけない」と回顧。

その後名古屋の公演の際にも志村さんの大きな写真をバックに歌おうとしたものの「もう見えた段階で歌えない」とし、「だからテレビで1回しか歌ってないですよ。それも泣きながら歌ってたと思うんだけれども。いまだに歌えない。ステージでは。あの歌だけは歌えない」と話した。

「飲みながら聴いててもさ、まだなんか生きているような気がして。涙出てきちゃうもんね」としみじみと語った。