「キットカット」やのど飴などが無料。セブン《1個買うと1個もらえる》が今週も追加されてるよ。（10月23日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年10月23日から29日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

10月21日から始まったキャンペーンはこちらから。

ドリンク剤も無料

1つめの対象商品は、ネスレ「キットカット」（3枚）。

1個購入すると、「キットカットバー」（1本）と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、興和「コルゲン滋養チャージ」（100mL）です。

1個購入すると、「キューピーコーワα ドリンク」「キューピーコーワα ゼロドリンク」「キューピーコーワ ヒーリングドリンク」（各100mL）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、「ソルマック5」（50mL）と「チオビタ・ドリンク」（100mL）です。

どちらか1本を購入すると、「チオビタ・ドリンク」（100mL）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、カンロ「まるごとしぼった りんごのど飴 小袋」。

1個購入すると、「濃いに恋する濃いのど飴 芳醇ぶどう味 小袋」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも10月30日から11月12日まで。

健康を気遣うドリンクやのど飴、お菓子などをお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ