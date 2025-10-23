『ユーフォリア／ＥＵＰＨＯＲＩＡ』などで知られるコールマン・ドミンゴが、『ウィキッド 永遠の約束』に出演していることが分かった。先日、監督のジョン・Ｍ・チュウが、臆病なライオンの声をある大物俳優が担当しているが、それが誰なのかは映画のプレミア上映までのお楽しみだと発言していた。しかし、今回公式ＳＮＳアカウントにライオンのぬいぐるみの後ろからコールマンが顔を出し、「オズで会おう」と言う動画が投稿され、その正体が明かされたかたちだ。



【写真】同じ役で続編にも出演するシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデ

チュウ監督は先日、「レッドカーペットで臆病なライオンの声優が姿を見せるのを楽しみにしていて欲しい」と語り、インスタグラムのＤＭでその俳優に直接アプローチしたことを明かしていた。



『ウィキッド ふたりの魔女』の続編となる新作では、シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデがエルファバ役とグリンダ役をそれぞれ再び演じている。そして『オズの魔法使い』でおなじみのドロシーやブリキの木こり、かかし、そしてライオンの一行が登場する。



（BANG Media International／よろず～ニュース）