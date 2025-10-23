『ナイトストライカーGEAR』、スイッチDL版＆Steam版が本日サプライズ発売 名作『ナイトストライカー』の流れを汲む完全新作
1989年にリリースされた名作3Dシューティングゲーム『ナイトストライカー』の流れを汲んだ、完全新作3Dアクションシューティング『ナイトストライカーGEAR』（Nintendo Switch／PC（Steam））が、本日23日に発売された。
【写真】『ナイトストライカーGEAR』のシネマティックなサウンドを堪能できるサントラも登場
今年の8月7日にタイトーより発売された『オペレーション・ナイトストライカーズ』Nintendo Switch特装版の同梱特典としてのみ入手可能だった本タイトルが、ついに単体販売開始。
Steamストアではオリジナルサウンドトラックも同時発売となっており、元ZUNTATA・瓜田幸治氏によるシネマティックなサウンドを高音質で楽しめる。サウンドトラックとゲーム本体のお得なバンドルも発売中だ。
また、本作の発売を記念し、開発を担当したエムツーの公式エックスでは豪華賞品が当たる発売記念プレゼントキャンペーンも開催中。詳細は公式エックスをチェックしてほしい。
『ナイトストライカーGEAR』は、Nintendo Switch／PC（Steam）向けに発売中。
