国会で首相指名選挙が行われた２１日、「吉良州司」衆院議員の名前がネット上でトレンドワードに急浮上した。

衆院本会議では、自民・高市早苗総裁が１回目で過半数２３７票を獲得し、総理大臣に指名された。

以下、立憲民主・野田佳彦代表、国民民主・玉木雄一郎代表ら野党党首の名前が並ぶ中で、吉良州司氏に３票が入った。

衆院会派では有志の会（４人）の所属。

ネットでは「無所属で３票あつめてる吉良州司氏、知らぬ名であった」「誰や？」「吉良州司に票入ってて草」「ビックリｗ」「吉良州司３票とは何なのだろうか」と驚く投稿が相次いだ。

元維新の守島正衆院議員は２０日のＳＮＳ投稿で「国会閉会中、有志・改革の会として、会派内外で首班指名に向けた調整を行っておりましたが、本日のメンバー全員の話し合いにより首班指名の一本化が困難となり、結果として有志・改革の会を解散し、従来の改革の会３名と、有志の会４名に分かれることになりました。私は維新を抜けて以降も、大きな考えは維新と同様であるため、政策実現のために自民・維新の連立を肯定的に捉えていた次第ですが、会派全員の意見をまとめきることができず申し訳ありません」と説明している。