10月19日放送の『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）に人気俳優がゲスト出演。その言動が話題となっている。

「この日、人気俳優の山本耕史さんがバラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）にゲスト出演。この日の『DASH巨大食堂』という企画のなかで、大きすぎるために敬遠されがちな巨大魚を求めてSixTONESの森本慎太郎さんと『超深海魚釣り』に挑戦していました。

山本さんと森本さんは2025年の連続ドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』（フジテレビ系）で共演しており、今回の山本さんの出演には、森本さんからの熱烈オファーがあったといいます。プライベートでも料理をするという山本さんは、番組の中でも釣った魚を餃子やあら汁などに調理していました。森本さんからまた出演するか問われると、『わかった、来る、来る』と山本さんが答えており、ロケを満喫した様子がうかがえました」（スポーツ紙記者）

この回の放送にSNS上でも多数のコメントが見られたが、注目されたのは、山本の出演だけが理由ではないようだ。10月4日に逮捕された、Aぇ！groupの草間リチャード敬太だが、彼もこの回に出演予定だったのだ。現在活動を休止中で、この日の回は出演シーンをカットして放送されていた。

X上には、《外部の芸能人に声を掛けて協力して貰えるのは有り難いです。》《山本耕史さんが助っ人に。ありがたい。》《山本耕史さんめちゃくちゃDASH適正ありそうだし、料理上手だし筋肉ボケとか面白かったからまたゲストで出てほしい》など、期せずして“助っ人”となってしまった山本に注目が集まっていた。

山本耕史が視聴者から好意をもたれている理由を芸能記者はこう話す。

「『鉄腕DASH』は、1995年にスタートした人気長寿番組です。もともとはTOKIOのメンバーが農業、漁業、環境再生などに挑むTOKIOの“体当たりバラエティ”として人気を博してきました。ところが、2018年には不祥事で山口達也さんが脱退。2021年には長瀬智也さんも脱退しており、近年はAぇ! groupの草間さん、SixTONESの森本慎太郎さん、SUPER EIGHTの横山裕さんなど後輩たちがサポートに入り、番組を支えてきました。

そこに来て今年は、6月に国分太一さんがコンプライアンス違反で無期限活動休止に入り、TOKIOは解散。さらに10月に草間さんが公然わいせつ容疑で逮捕されており出演で不可能に。窮地に立たされていたのです。

こうした“欠員”が多発している事態で、スケジュールなどの関係からなかなか助っ人タレントを手配するのは難しいという声も聞こえてきます。

長年、旧ジャニーズ事務所メンバーで固めてきたこの番組ですが、今回は事務所外からのタレントが出演したことが、視聴者には新鮮に映ったのでしょう。山本さんと言えば、演技での仕事以外にも、バラエティ番組にもよく出演してきました。さらに、“筋肉キャラ”としても有名。“肉体派”な『鉄腕DASH』にはうってつけのキャラクターともいえます。山本さんが今後ももし出演するとなれば、番組には心強いでしょうね」（同前）

番組継続に不安が差し込むなか、この回が突破口となるだろうか。